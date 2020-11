Idées cadeaux pour les amateurs de jeux vidéo

Le temps des fêtes approche et vous ne savez pas quoi offrir à vos amis ou membres de la famille? Soyez sans crainte, l’équipe de Jeux.ca vous a concocté une liste d’idées cadeaux qui serait parfait à offrir à un amateur de jeux vidéo!

Les meilleurs jeux vidéo de 2020, équipement de gaming, objet insolite et cocasse, abonnement pour un service de jeux, livre sur l’industrie… Bref, vous trouverez à coup sûr le cadeau parfait pour votre gameur / gameuse favoris.

1. UNE CONSOLE PLAYSTATION 5 OU XBOX SERIES X | S

Probablement les cadeaux qui seront le plus en demande sur les listes de Noël cette année, les consoles de prochaine génération PlayStation 5 et Xbox Series X | S. À cause de la demande élevée, il sera probablement très difficile de s’en procurer une dans les prochaines semaines.

Mais s’il y en a de disponible, vous en trouveriez chez les commerçants listés dans nos articles PlayStation 5 : Où commander sa console au Canada et Xbox Series S et X : Où commander sa console au Canada !

2. UNE ABONNEMENT AU XBOX GAME PASS ULTIMATE

Si vous avez un ami ou membre de la famille avec une Xbox One, une Xbox Series X | S, un PC ou même simplement un appareil Android, ce cadeau serait parfait à offrir ! Un abonnement à Xbox Games Pass Ultimate permet d’accéder à plus de 200 jeux à télécharger sur votre console Xbox ou PC.

Ou simplement jouer à plus de 150 jeux sur votre appareil Android sans avoir à télécharger quoi que ce soit grâce à la technologie de jeu en nuage de Microsoft. Plus de détail dans notre article sur ce sujet.

3. MARIO KART LIVE – HOME CIRCUIT

Et si vous pouviez jouer à Mario Kart avec de vraies autos téléguidées ? C’est maintenant possible grâce à Mario Kart Live – Home Circuit ! Mon collègue Pier-Luc Ouellet a eu la chance de l’essayer et il a vraiment apprécié son expérience. Attention, il faut prendre en considération qu’il faut posséder au moins une console Nintendo Switch afin de pouvoir faire fonctionner ce jeu / jouet.

129,99 $ chez Amazon, EbGames, Best Buy et nombreux autres commerçants.

4. LES POWER MITT

Tous ceux qui ont vu le film The Wizard (1989) se souviennent de cette fameuse phrase : « I love the Power Glove. It’s so bad ». Grâce à ces mitaines à four, vous allez enfin pouvoir dire fièrement « J’adore ces Power Mitt. It’s so bad ».

15,00 $ USD sur le site FanGamer

5. UNE LAMPE PAC-MAN

Une lampe à l’effigie d’un des fantômes du jeu Pac-Man. La lumière change de couleur et réagit à la musique ambiante. Se branche à l’aide d’un câble USB.

59,99 $ sur Amazon

6. SUPER MARIO 3D ALL-STARS

Afin de fêter le 35e anniversaire du jeu Super Mario Bros., Nintendo a eu la bonne idée de sortir une compilation de 3 excellents jeux de la franchise. Super Mario 3D All-Stars regroupe les jeux Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy dans une seule et même cartouche Nintendo Switch. Mon collègue Pier-Luc Gauthier a testé le jeu pour vous et lui a donné la très bonne note de 9/10.

79,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

7. FIGURINE JOHNNY SILVERHAND DE CYBERPUNK 2077

Créée par la compagnie montréalaise PureArts, cette figurine de Johnny Silverhand fera la joie de tout admirateur du jeu CyberPunk 2077. En plus de la figurine du personnage joué par Keenu Reeves, il y a un écran LCD de 34 cm et un système audio à 2 haut-parleurs, qui diffuse la bande-son officielle. «Wake the f*ck up, Samurai. We have a city to burn.»

1197,51 $ sur le site PureArts

8. LE FREEZERBOY

Des aimants géants afin de transformer votre réfrigérateur en énorme Game Boy ! L’écran est en fait un tableau blanc.

51,69 $ sur Amazon

9. PLAY LIKE A FEMINIST (ANGLAIS)

« Environ la moitié de tous les joueurs s’identifient comme des femmes et Gamergate a galvanisé de nombreuses voix privées de leurs droits. Les jeux eux-mêmes ont besoin d’une explosion métaphysique créative qui élargit la plate-forme; le féminisme peut améliorer les jeux. L’auteur Shira Chess réfléchit à l’importance du jeu et de la protestation ludique, et comment les jeux vidéo féministes peuvent nous aider à repenser la façon dont nous racontons des histoires. » – LesLibrairies.ca

10. MARVEL’S SPIDER-MAN : MILES MORALES

Au revoir Peter Parker, bonjour Miles Morales ! Suite directe du jeu à succès Marvel’s Spider-Man de 2018, Spider-Man : Miles Morales vous permettra d’incarner cette fois-ci Miles Morales dans de nouvelles aventures. Le jeu est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

64,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

11. UNE NINTENDO SWITCH

Sortie en 2017, la petite console hybride de Nintendo continue d’avoir du succès et sera probablement un des cadeaux les plus populaires pour le temps des fêtes de 2020. Surtout avec le tout nouveau jeu Hyrule Warriors : Age of Calamity qui sort le 20 novembre prochain…

12. TONY HAWK’S PRO SKATER 1 ET 2

Retour vers la fin des années 90 avec ce remaster des jeux à succès Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 ! Graphisme amélioré, décor classique et la même bonne musique que dans vos souvenirs. L’équipe de Jeux.ca a testé le jeu pour vous et lui a donné la note de 8/10. Disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

59,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

13. ÉCOUTEUR STEELSERIES ARCTIS 7P

Description : « Obtenez un son puissant pour votre PS5 avec le casque de jeu sans fil Arctis 7P de SteelSeries. Conçu spécialement pour PlayStation 5, et rétrocompatible avec PlayStation 4 et d’autres plateformes, il offre un son sans fil 2,4 GHz sans perte pour une latence ultra faible. Son autonomie de 24 heures vous permet de jouer sans interruption, avec des commandes faciles sur le casque et bien plus encore. »

189,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

14. LEGO SUPER MARIO

La compagnie LEGO et Nintendo ont collaboré afin de créer cet ensemble LEGO basé sur l’univers de Super Mario Bros. Le LEGO Mario peut afficher jusqu’à 100 différentes réactions et réagir aux mouvements. L’ensemble comprend 231 pièces LEGO, mais peut être combiné à des kits d’extension.

69,99 $ chez Amazon

15. ACCESSOIRES POUR NINTENDO SWITCH EVORETRO

Les accessoires pour Nintendo Switch de la compagnie EvoRetro sont créés ici à Montréal. On retrouve des accessoires comme des manettes GameCube, des étuis de protection ou encore des câbles pour les consoles de Nintendo.

Achat disponible sur le site EvoRetro

16. NANOLEAF – CARRELAGE D’ÉCLAIRAGE MODULAIRE

Une belle façon de décorer et d’illuminer la salle où vous jouez à vos jeux favoris !

À partir de 249,99 $ sur Amazon

17. THE LAST OF US PART II

Probablement le jeu le plus populaire de l’année 2020, The Last of Us Part II reprend l’histoire d’Ellie et Joel là où on les avait laissés lors du premier opus en 2013. Le jeu est une histoire de haine oui mais aussi d’amour, de vengeance, de rédemption. « Intense, surprenant, choquant, gore, triste, touchant » selon mon collègue Antoine Clerc-Renaud, qui a testé le jeu pour vous et lui a donné l’excellente note de 9/10.

79,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

18. XENOBLADE CHRONICLES DEFINITIVE EDITION

Les admirateurs de JRPG vont adorer recevoir le jeu Xenoblade Chronicles Definitive Edition pour Nintendo Switch. Un remaster du jeu sorti à l’origine sur Wii en 2011. Mon collègue Antoine Clerc-Renaud a testé le jeu pour vous et lui a donné la note de 8/10.

79,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

19. DU SANG, DES LARMES ET DES PIXELS (FRANÇAIS)

« Diablo III, Destiny ou The Witcher 3… Autant de titres cultes qui ont fédéré des millions de joueurs à travers le monde, généré un engouement massif et remporté un succès critique hors du commun. Et pourtant, leur existence tient du miracle… Dans cette chronique captivante des dessous de cette industrie qui ne ressemble à aucune autre, Jason Schreier (Kotaku) explore les affres de la création de certains des plus grands jeux vidéo de l’histoire. Des complexités techniques de Dragon Age : Inquisition au financement acrobatique de Pillars of Eternity en passant par les remaniements d’équipe d’Uncharted 4, Schreier nous emmène dans les coulisses du développement chaotique des plus belles réussites de ces dernières années. » – LesLibrairies.ca

20. BANDE SONORE DU JEU APE OUT SUR VINYL

Pour les admirateurs de ce petit jeu indie qui a fait rage sur Nintendo Switch et PC l’an passé. Une édition vinyle de la bande sonore du jeu Ape Out est présentement en précommande sur le site iAm8Bit.

29,99 $ USD sur le site iam8bit

21. RESIDENT EVIL – COLLECTION SUR BLU-RAY

Probablement les pires adaptations d’une œuvre vidéoludique au cinéma, les films Resident Evil mettant en vedette Milla Jovovich sont maintenant réunis dans une collection Blu-ray ! 6 films qui feront plaisir aux admirateurs de l’univers Resident Evil ou à ceux qui aiment les films de série B.

35,99 $ chez Amazon

22. FIGURINE DE LA FRANCHISE ASSASSIN’S CREED

Créées par la compagnie montréalaise PureArts, ces figurines basées sur les personnages de la franchise Assassin’s Creed embelliront certainement votre salle de gaming. 4 personnages sont représentés dans la collection Animus : Ezio, Bayek, Altaïr et Eivor.

Il est aussi possible d’acheter une figurine plus petite qui comprend en plus une réplique officielle de l’arme la plus emblématique de la franchise : la lame cachée.

À partir de 265,08 $ sur le site PureArts

23. UNE BONNE VIEILLE PLAYSTATION 4 / XBOX ONE

Ce n’est pas parce que les consoles de nouvelle génération font leur apparition que nos bonnes vieilles consoles PlayStation 4 et Xbox One deviennent automatiquement désuètes. Ces consoles continueront de recevoir des nouveaux jeux dans les prochaines années et permettent de jouer à des milliers de jeux vidéo sortie dans les 7 dernières années. Tout ça à prix raisonnable.

24. PAPER MARIO : THE ORIGAMI KING

Paper Mario est de retour pour de nouvelles aventures dans le jeu Paper Mario : The Origami King sur Nintendo Switch ! Cette fois, Peach et les habitants du Royaume Champignon ont été transformés en origami par le vilain roi Olly… Mon collègue Martin Brisebois a testé le jeu pour vous et lui a donné la note de 7/10.

79,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

25. THE BINDING OF ISAAC : FOUR SOULS

Le jeu de société officiel de la franchise à succès Binding of Isaac. Sacrifice, trahison et pillage sont au rendez-vous. 2 à 4 joueurs jouent à tour de rôle et utilisent des objets afin de tuer des monstres afin de récupérer des trésors ou des âmes. Le premier joueur à terminer son tour avec 4 âmes est le gagnant. La coopération, le troc et la trahison sont donc encouragés…

48,99 $ sur Amazon, chez Randolph et chez le Valet d’Coeur

26. ASSASSIN’S CREED : VALHALLA

12e opus de la franchise Assassin’s Creed, Valhalla nous transportera cette fois dans l’ère viking ! Vous pourrez incarner Eivor dans sa lutte contre le roi Alfred le Grand et les 4 royaumes anglo-saxons (Wassex, Northumbrie, Est-Anglie, Mercie). Développé par Ubisoft Montréal, le jeu est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC et Google Stadia.

79,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

27. DÉCORATION MURALE EN VINYLE

Des collants à coller sur les murs de votre salle de gaming !

9,40 $ sur Amazon

28. ENSEMBLE MICROPHONE POUR PODCAST

Un ensemble microphone parfait si vous souhaitez offrir à quelqu’un qui veut commencer à enregistrer des baladodiffusions ou faire des diffusions sur Twitch et Youtube.

94,99 $ sur Amazon

29. UN ABONNEMENT À NORDVPN

Un VPN peut être utile pour plusieurs raisons. Il permet de contourner les restrictions d’accès à certains contenus, ce qui vous permettra par exemple de regarder des émissions disponibles sur Netflix US qui ne sont pas disponibles sur Netflix Canada.

Il permet aussi de sécuriser votre trafic internet, ce qui peut être très pratique si vous êtes connecté à un réseau public ou si vous souhaitez que votre fournisseur d’accès internet ne sache pas ce que vous faites en ligne. Un abonnement vous permet d’utiliser Nord VPN jusqu’à 6 appareils.

30. GHOST OF TSUSHIMA

Ghost of Tsushima vous transporte dans un Japon féodal en pleine invasion mongole en 1274. On y incarne Jin Sakai, un samurai, qui tente de repousser l’envahisseur sans trahir l’honneur du dogme du soldat japonais. Un jeu à monde ouvert qui offre une expérience similaire à un jeu comme Red Dead Redemption et Assassin’s Creed. Mon collègue Antoine Clerc-Renaud a testé le jeu pour vous et lui a donné l’excellente note de 9/10.

79,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

31. EXTRA LIVES (ANGLAIS)

« En quelques décennies à peine, les jeux vidéo sont devenus de plus en plus complexes et sophistiqués, et les entreprises qui les produisent sont désormais parmi les plus rentables de l’industrie du divertissement. Pourtant, peu de personnes en dehors de ce monde ont réfléchi profondément à la façon dont ces jeux fonctionnent, pourquoi ils sont si attrayants et ce dont ils sont capables artistiquement. Mélangeant mémoires, critiques et reportages de premier ordre, Extra Lives est un travail marquant sur ce qui pourrait être la forme d’art populaire dominante de notre époque. » – Amazon

22,72 $ sur Amazon et dans les nombreuses librairies du Québec.

32. UN ABONNEMENT APPLE ARCADE

L’abonnement à Apple Arcade vous permettra d’accéder une bibliothèque bien garnie de jeux mobiles sur vos appareils iOS (Mac, iPad, iPhone et Apple TV). Tout ça sans publicité, sans achats intégrés. Un abonnement donne un accès à 6 membres d’une même famille !

5,99 $ par mois – Abonnement disponible sur le site d’Apple Canada (Essai gratuit d’un mois)

33. THE MINDS BEHIND THE GAMES (ANGLAIS)

« Présentant des entrevues avec les créateurs de 36 jeux vidéo populaires – dont Deus Ex, Night Trap, Mortal Kombat, Wasteland et NBA Jam – ce livre donne un aperçu des coulisses de la création de certains des plus influents et emblématiques (et parfois oubliés) jeux de tous les temps. Racontant des heures interminables de développement minutieux, les défis de travailler avec les éditeurs et les incertitudes de la réception publique, les développeurs révèlent les processus créatifs qui ont produit certains des titres classiques du jeu. » – Amazon.ca

75,65 $ chez Amazon

34. FINAL FANTASY VII REMAKE

« Que vous ayez ou non joué à l’original de 1997, Final Fantasy VII Remake est une valeur sûre qui comporte quelques défauts » avait dit mon collègue Antoine Clerc-Renaud lorsqu’il a testé le jeu pour vous et lui a donné la note de 9/10. Une excellente façon de retomber dans l’univers des jeux Final Fantasy.

79,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

35. LA SAGA YAKUZA : LE JEU VIDÉO JAPONAIS AU PRÉSENT (FRANÇAIS)

«La série de jeux vidéo Yakuza ne représente pas seulement la licence la plus vigoureuse de SEGA aujourd’hui. Cette saga, qui court depuis 2005 en suivant un rythme de sortie quasi annuel, donne à voir l’exemple rare d’un jeu vidéo parfaitement intégré aux rouages d’une industrie de masse et dans le même temps soucieux de développer un commentaire singulier et insatiable sur la société dont il s’inspire. Les jeux Yakuza sont indissociables de leur époque, dépeinte à la manière d’une fresque, et c’est à travers l’analyse de ces aventures, que Victor Moisan vous proposera une immersion dans le Japon d’hier et d’aujourd’hui. » – Third Editions

36. THE ART OF…

C’est des dizaines, voire des centaines de ces livres qui sont disponibles un peu partout sur internet. Les livres « The Art of…» sont des recueils de paysages époustouflants, croquis et travaux préparatoires inédits et d’anecdotes exclusives sur un jeu à succès.

Mass Effect, God of War, Horizon… Plusieurs grosses franchises ont eu droit à ce livre. C’est pourquoi on a énuméré dans cet article les 10 livres « The Art of » que tout bon joueur aimerait avoir dans sa collection. Un cadeau parfait à faire à un joueur de jeu vidéo !

37. OCULUS QUEST 2

L’avantage avec l’Oculus Quest 2, c’est que vous n’avez pas besoin d’un ordinateur ou d’une console de jeu vidéo afin de pouvoir profiter de vos expériences en réalité virtuelle. Vous avez simplement besoin d’un téléphone intelligent, d’une connexion internet et d’un compte Facebook. L’appareil vient avec 256 Go d’espace et 2 manettes Touch.

549,99 $ chez Amazon

38. DES CHAUSSETTES

Garder au chaud les pieds de votre gamer préféré avec ces chaussettes « Je suis en train de jouer. Ne pas déranger. ».

2,99 $ sur Amazon

39. LUMIÈRE MARIO

Si vous offrez ce cadeau à un Mario ou Luigi de votre entourage, prière de lui dire de ne pas cogner pour de vrai sur la lampe.

40,00 $ USD sur le site 8bitlit

40. ANIMAL CROSSING : NEW HORIZONS

Animal Crossing est parfait si vous avez besoin de faire une pause des jeux stressants ! Probablement le jeu le plus populaire de 2020 sur Nintendo Switch, Animal Crossing : New Horizons est un jeu très accessible. Peu importe votre âge, vous tomberez sous le charme de cet univers rempli de créatures colorées. Mon collègue Antoine Clerc-Renaud a testé le jeu pour vous et lui a donné la note de 8/10.

79,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

41. DOOM ETERNAL

Suite de l’excellent jeu DOOM de 2016. La Terre est ravagée par des forces démoniaques. Heureusement le Doom Slayer est là afin de sauver ce qui reste de l’humanité. Disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

79,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

42. STAR WARS : SQUADRONS

Développé à Montréal, ce jeu vidéo de combat spatial vous permet d’incarner un pilote de l’Empire et un pilote de la Nouvelle République. Le jeu se déroule après les évènements du film Star Wars VI : Le Retour du Jedi. Disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et est compatible avec la PSVR.

54,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

43. FIGURINE DE LA FRANCHISE RAINBOW SIX : SIEGE

2 figurines articulées de taille 1/6 de la franchise Rainbow Six : Siege sont disponibles en précommande sur le site de la compagnie montréalaise PureArts.

À partir de 291,72 $ sur le site PureArts

44. BANDE ORIGINALE DE RED DEAD REDEMPTION EN VINYL

Red Dead Redemption 2 est un jeu unique et la musique du jeu l’est tout autant. Ce vinyle regroupe 13 chansons qu’on retrouve dans le jeu, dont Unshaken (D’Angelo), Mountain Hymn (Riahnnon Giddens) et Red (Daniel Lanois).

49,80 sur Amazon

45. FLASQUE THE LEGEND OF ZELDA

Subtile flasque de 8 oz (227ml) en forme de cartouche en or du jeu The Legend of Zelda sur NES. Produit officiel sous licence Nintendo.

42,22 $ sur Amazon

46. CHAISE ORDINATEUR POUR GAMING

L’important quand on est assis longtemps devant un bon jeu vidéo, c’est d’avoir une chaise de bureau confortable !

219,00 $ chez Amazon

47. CARTE MÉMOIRE 128GB POUR NINTENDO SWITCH

Parfait pour les joueurs qui possèdent une Nintendo Switch et qui aimeraient avoir plus d’espace de stockage.

33,99 $ chez Amazon

48. MONITEUR VIEWSONIC 32 POUCES 4K / 60HZ

Résolution 4K UHD de 3840 x 2160p. Temps de réponse ultrarapide. Technologie AMD FreeSync. Bref un moniteur d’ordinateur dernier cri afin de profiter au maximum du graphisme des nouveaux jeux sur votre PC.

655,98 $ chez Amazon

49. READY PLAYER TWO : WOMEN GAMERS AND DESIGNED IDENTITY (ANGLAIS)

«Dans Ready Player Two, l’auteure Shira Chess utilise le concept de « Player Two » pour examiner les hypothèses implicites des jeux vidéo conçus pour les femmes et leur impact sur la culture du jeu et la société en général. » – Amazon.fr

35,15 $ chez Amazon

50. DREAMS

Dreams est un jeu créatif qui permet de créer… d’autres jeux ! Parfait si vous connaissez un développeur de jeu en herbe qui aimerait s’initier aux différents concepts du développement d’un jeu vidéo. Disponible sur PlayStation 4.

49,99 $ sur Amazon et chez de nombreux autres commerçants.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca