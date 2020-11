Le coup d’envoi de la Série indie est donné

Les studios indies ont le vent dans les voiles en ce moment au Québec (d’ailleurs, Thunder Lotus vient de récolter une nomination dans la catégorie indie pour Spiritfarer aux Game Awards!).

Mais malgré toutes ces histoires de succès, se lancer dans le développement d’un jeu, ce n’est pas une tâche facile.

Qu’il soit question de marketing, de gestion d’entreprise ou simplement d’un besoin de fonds, les obstacles sont nombreux pour les studios indies.

Heureusement, la Série Indie Ubisoft présentée par la Banque Nationale vise à donner un coup de pouce aux développeurs indépendants.

Qu’est-ce que c’est la Série Indie Ubisoft présentée par la Banque Nationale?

Il s’agit en fait d’une compétition dont le but est d’« encourager le leadership et l’entrepreneuriat dans l’industrie du jeu vidéo ».

Il faut également savoir que tous les studios indépendants québécois de 50 employés et moins sont admissibles.

Cette année, la Série indie est menée par La Guilde, le plus grand regroupement de l’industrie du jeu vidéo au monde. Et avec des partenaires comme Ubisoft et la Banque Nationale, disons qu’il s’agit de partenaires de renom pour les studio qui remporte la compétition.

Source: laguilde.quebec

Les prix, d’ailleurs, en valent la peine; les participants peuvent remporter une bourse de 50 000 $ et une de 25 000 $, en plus d’avoir accès à des outils créatifs et de marketing. Un coup de pouce plus que bienvenu quand on est un studio émergent!

Les studios qui désirent s’inscrire et profiter de cette vitrine formidable peuvent le faire dès maintenant en visitant le site web de la Série.

Bonne chance à tous!

Un texte de Pier-Luc Ouellet de Jeux.ca