Mortal Kombat 11 ajoute des apparences basées sur le film de 1995

On va se le dire : le film Mortal Kombat sorti en 1995 est l’une des adaptations les plus fidèles d’une série de jeux vidéo adaptée au grand écran. NetherRealm Studios et Warner Bros. Games rendent hommage aux acteurs avec l’ensemble Klassic MK Movie Skin Pack pour le jeu Mortal Kombat 11.

Offert au coût de 7,99 $, l’ensemble comprend trois apparences classiques : Sonya Blade, Johnny Cage et Raiden. Les acteurs d’origine ont également repris leur rôle pour la narration, une excellente nouvelle pour les fans qui désiraient effacer de leur mémoire la controverse Ronda Rousey avec Sonya Blade, dont la voix est désormais assurée par Bridgette Wilson-Sampras.

Entendre à nouveau Christopher Lambert dans le rôle de Raiden relève du miracle, idem pour Linden Ashby dans son rôle classique de Johnny Cage. J’espère entendre une variation de those were 500 dollar sunglasses, asshole! Seul bémol, Robin Shou qui incarnait Liu Kang manque à l’appel, sans équivoque LE personnage central de la série et des deux premiers films.

N’oublions pas au passage qu’un nouveau Mortal Kombat sera porté au grand écran dès 2021.

Bande-annonce : ensemble d’apparences classiques pour Mortal Kombat 11

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca