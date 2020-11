Hyrule Warriors: Age of Calamity pourfend des records

Sorti il y a moins d’une semaine sur Switch, le jeu d’action Hyrule Warriors: Age of Calamity de Nintendo suscite beaucoup d’intérêt. L’éditeur japonais Koei Tecmo a annoncé avoir distribué 3 millions de copies du jeu, un record absolu pour cette jeune série de spin-offs dans le genre Musou débutée en 2014. Elle vient de surpasser tous les Dynasty Warriors, y compris Fire Emblem Warriors, d’un seul coup!

Au Royaume-Uni seulement, Hyrule Warriors: Age of Calamity figurait au sixième rang des meilleurs vendeurs du mois. En comparaison avec Hyrule Warriors: Definitive Edition sorti en 2018, les ventes ont explosé de près de 324 %. Cependant, la série demeure nichée et n’a pas la fougue d’un jeu traditionnel The Legend of Zelda : les ventes demeurent 43 % inférieures à Link’s Awakening sur Switch, par exemple.

Avec Age of Calamity, Nintendo a voulu nous replonger dans l’univers de Breath of the Wild. En effet, le jeu d’action utilise la même présentation stylée du jeu Switch (et Wii U, mais qui se rappelle de cette console?!). L’histoire d’Age of Calamity prend place 100 ans avant celle de Breath of the Wild alors que l’armée d’Hyrule combat Ganon et ses monstres.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca