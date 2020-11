La trame sonore de Sackboy: A Big Adventure vaut le détour

Dans toute cette ferveur autour du lancement du PS5, il y a un aspect dont personne ne semble avoir parlé: la console est bien servie en platformers.

Entre Astro’s Playroom et Sackboy: A Big Adventure, c’est une bonne partie des exclusivités PS5 qui sont des platformers.

J’ai testé Sackboy: A Big Adventure, spin-off de la série Little Big Planet qui fait fi de l’aspect création de la série en faveur d’un focus plus serré sur l’aspect platforming.

C’est un bon petit jeu de plateforme (je vous donne mes impressions à la fin de l’article), mais un élément vole la vedette: la trame sonore.

Et si vous écoutez notre podcast Manettophone, vous savez que la musique chez Jeux.ca, c’est important.

La revanche de la pop

Au septième niveau du jeu, Sackboy se permet une petite surprise.

Dès le début, un radio est mis bien en évidence. On comprend que le niveau sera axé sur la musique.

Mais quand les premières notes d’Uptown Funk se sont mises à jouer, j’ai lâché un petit cri.

Non seulement est-il rare d’entendre des chansons populaires dans un jeu vidéo, mais encore plus de les voir intégrées de façon aussi fondamentale dans le jeu.

Parce qu’on ne se contente pas de simplement faire jouer Uptown Funk en bruit de fond; la musique influence le niveau, et réagit à vos mouvements. Les fleurs surgissent et se rétracent au son de la musique, les ennemis dansent, les décors reflètent les paroles, et ainsi de suite.

Vous influencez également la musique; les couples attendent que vous franchissiez certaines parties du niveau avant de s’enchaîner, et le niveau est construit de telle sorte que vos sauts et rebonds ponctuent la musique.

Sackboy: A Big Adventure rejoue ce tour à quelques reprises. Je ne vous gâcherai pas la surprise des autres chansons, mais dites-vous qu’Uptown Funk n’est ni la plus connue, ni la plus intéressante du lot.

Une vrai surdose d’endorphines concentrée dans un seul niveau.

Des compositions originales toutes aussi intéressantes

Mais la trame sonore de Sackboy n’est pas seulement excellente à cause de l’inclusion (probablement fort coûteuse) de chansons pop.

Les pièces originales, signées par toute une équipe dont 2Mello, Nick Foster et Brian d’Olivera pour ne nommer que ceux-là, valent également le détour.

J’ai particulièrement apprécié les compositions de Foster, avec un style symphonique qui m’a donné envie de retourner à mon ensemble harmonique du secondaire et de dépoussiérer mon trombone (non, ce n’est pas une métaphore sexuelle).

Bref, ce n’est pas une peluche qu’ils auraient dû inclure avec l’édition spéciale, mais un vinyle!

L’édition spéciale inclut quand même une trame sonore digitale

Mais le jeu, il en vaut la peine?

Bon, je vous entends: c’est ben beau la musique, mais le jeu est comment?

Les développeurs, Sumo Digital, sont capables du meilleur (Sonic and Sega All-Stars Racing Transformed) comme du pire (Crackdown 3).

Sackboy se retrouve quelque part entre les deux.

Je vous rassure, on a grandement amélioré les contrôles du petit bonhomme en jute comparé à Little Big Planet. Il n’est plus aussi flottant; il est beaucoup plus précis.

Les niveaux sont jolis, les personnages adorables, et les mécaniques bien pensées.

Mais le jeu peine à dépasser le statut de platformer compétent. Il manque d’idées complètement originales, de variété dans les boss et les ennemis, d’action pour que Sackboy réusisse à se classer parmi les meilleurs de sa catégorie.

Ça reste un jeu plein de charme et agréable, mais vous pouvez attendre une baisse de prix.

En attendant, écoutez la trame sonore qui, elle, est absolument exceptionnelle.

Un texte de Pier-Luc Ouellet de Jeux.ca