Critique – Kingdom Hearts Melody of Memory

Sora et sa troupe partent en tournée dans Kingdom Hearts Melody of Memory

Critique réalisée sur Nintendo Switch avec un code généreusement fourni par l’éditeur.

Alors que l’on croyait leurs aventures terminées à la fin de Kingdom Hearts III, c’était sans compter sur les talents de conteuse de Kairi. En effet, si Kingdom Hearts Melody of Memory est avant tout un jeu de rythme, son mode histoire est l’occasion de revisiter les différents mondes avec leurs musiques associées et de profiter d’un résumé par Kairi elle-même. Dans les séquences vidéo qui ponctuent notre progression, l’héroïne nous décrit les étapes par lesquelles Sora et ses comparses ont dû passer.

Mais le premier intérêt de ce titre réside dans son gameplay. Comme on vous l’avait expliqué après notre test de la démo, Kingdom Hearts Melody of Memory vous invite à contrôler les actions de trois personnages tandis qu’ils courent continuellement. Il peut s’agir de Sora, Donald et Dingo, ou bien encore de Riku et de ses attrape-rêves ou encore Sora, Donald et un invité comme Aladdin. Quoi qu’il en soit, chaque niveau adopte le même principe. Chacun des protagonistes avance sur une ligne donnée tandis que les ennemis arrivent en face. Une cible apparait alors et il convient d’appuyer sur le bon bouton au bon moment pour les éliminer. L’équipe partage une même barre de vie et la partie s’arrête si elle tombe à zéro. Par ailleurs, chaque musique est jouable en trois niveaux de difficulté: débutant, standard ou fier. Un peu à la manière de Guitar Hero, les notes (donc les ennemis ici) sont plus ou moins nombreuses selon le degré de difficulté. Il vous faudra donc faire preuve d’une précision de tous les instants. De plus, ce côté rythmique n’est pas sans rappeler les autres jeux de la série dans les niveaux de difficulté les plus élevés qui nécessitent un certain rythme pour obtenir une chorégraphie qui permet d’éliminer les ennemis sans se faire toucher.

Dans Kingdom Hearts Melody of Memory, chaque adversaire vaincu rapporte des points. Le compteur augmente de manière exponentielle si vous réalisez des enchaînements soit en éliminant plusieurs ennemis à la suite sans en manquer aucun. Bien entendu, le nombre d’enchaînements retombe à zéro si vous vous faites toucher. À la fin de chaque chanson, une note vous est attribuée en fonction de votre performance qui va de SSS à F si vous échouez.

Des modes de jeux divers et variés

Comme Kingdom Hearts Melody of Memory n’est pas un Kingdom Hearts traditionnel, il offre différents modes de jeux. On a le World Tour qui fait office de mode histoire, le Track Selection qui permet de rejouer les chansons débloquées dans le World Tour pour tenter d’obtenir un meilleur score, un mode VS pour se mesurer à d’autres joueurs et enfin un mode coop pour jouer avec un ami en local.

Chacun des modes propose ses propres options de configuration et le contenu est donc très conséquent.

De plus, comme ce titre offre habilement un résumé de chaque aventure, pas besoin d’avoir joué à tous les autres jeux de la série pour le comprendre. C’est appréciable pour ceux qui préfèrent les jeux de rythme quel que soit l’univers.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca