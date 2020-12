Phoenix Labs étend ses ailes à Montréal

Les concepteurs de Dauntless, Phoenix Labs se posent à Montréal

Comme on l’a vu lors des derniers mois, pandémie ou pas pandémie, rien ne freine les entrepreneurs en jeu vidéo. Après Dontnod, rob0, Eidos-Sherbrooke, Yellow Brick Games, et bien d’autres, c’est au tour de Phoenix Labs, originaire de Vancouver, de venir faire son nid au Québec et plus précisément à Montréal. Malgré le froid et la neige l’hiver, la chaleur humide l’été, la ville aux cents clochers conserve son attrait dans notre secteur préféré. Si l’on devait avoir un indicateur, le fait que l’on traverse une crise sans précédent en est un.

Pour info, Phoenix Labs est le studio derrière Dauntless, un MMORPG free-to-play disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One (et les consoles nouvelle génération grâce à la rétrocompatibilité). Depuis sa sortie en 2019, il a déjà fédéré des millions de joueurs. D’après le chef du studio montréalais, André Roy, le studio travaille d’ores et déjà à un projet AAA top secret mais toujours dans le même esprit rassembleur et fédérateur. Comptez sur nous pour vous tenir au courant.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca