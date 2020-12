Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition daté

Par l’entremise de Facebook, Ubisoft a annoncé la date de sortie de Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition. Les fans de la bande dessinée et du film pourront renouer avec un excellent jeu d’action dès le 14 janvier 2021 sur PC (Epic Games Store, Ubisoft Store, Uplay), PlayStation 4, Stadia et Switch.

Sorti à l’origine en 2010, Scott Pilgrim vs. The World: The Game a été développé par Ubisoft Montréal en collaboration avec Ubisoft Chengdu. Il s’agit d’un beat’em up arcade à défilement horizontal où jusqu’à quatre joueurs peuvent coopérer dans le but de détruire la ligue des ex maléfiques.

Doté d’une trame sonore incroyable, Scott Pilgrim vs The World: The Game est une véritable perle. La version dite complète comprend les ensembles de contenus supplémentaires originaux Knives Chau et Wallace Wells. Plusieurs secrets et modes de jeux alternatifs attendent les joueurs dans ce qui est au final une adaptation incroyable du matériel source en jeu vidéo.

Un site officiel est mis à votre disposition ici : https://www.ubisoft.com/fr-ca/game/scott-pilgrim-vs-the-world.

Bande-annonce de Scott Pilgrm vs. The World: The Game Complete Edition

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca