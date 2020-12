La Behaviour Mobile livre des parkas faites à Montréal aux employés

Behaviour se dote d’une Behaviour Mobile pour récompenser ses employés

2020 tire à sa fin et il faut souligner l’implication de tous, y compris les développeurs de jeux vidéo. Même si les studios de développement locaux et internationaux ont du s’adapter à notre nouvelle réalité, les employés n’ont pas chômé et ont continué de se donner à 100% pour produire des jeux vidéo de grande qualité. Behaviour Interactif, le plus grand et ancien studio indépendant canadien encore en activité, en fait partie. Notamment avec leur jeu fraîchement sorti Giblins dont nous aurons l’occasion de reparler. Cette fois-ci c’est la compagnie qui veut remercier ses employés pour ses efforts et pas de n’importe quelle manière.

Crédit : Behaviour Interactif

Afin de se préparer à l’hiver qui arrive à grands pas, Behaviour va offrir à ses employés, qui travaillent tous de la maison, des parkas confectionnées à Montréal par Kanuk. Mais elles ne seront pas totalement gratuites. Dans le but de redonner à la communauté locale, l’entreprise encourage ses employés à donner des accessoires d’hiver (tuques, mitaines, foulards, etc.) en bon état en échange de leur nouveau parka Kanuk dont ils ne veulent plus. Les vêtements offerts par les employés seront ensuite donnés au Centre social d’aide aux immigrants. Pour procéder à la distribution, Behaviour s’est équipé d’une Behaviour Mobile, une voiture aux couleurs de l’entreprise qui sillonnera la ville jusqu’au 23 décembre.

« Behaviour a une chance incroyable de réussir aussi bien à l’heure actuelle et nous devons ce succès à nos employés, qui se sont surpassés cette année, explique Rémi Racine, PDG de Behaviour. Nous sommes fiers d’être une entreprise montréalaise et nous souhaitions nous assurer que la communauté soit incluse dans cette célébration de résilience. »

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca