The Game Awards 2020 : Les prédictions de Jeux.ca

Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima… Malgré la pandémie qui a chamboulé l’industrie du jeu vidéo, on a eu le droit à plusieurs excellents jeux encore cette année.

La cérémonie The Game Awards, animée par Geoff Keighley ce jeudi 10 décembre à 19h, sera l’occasion de couronner les meilleurs jeux de 2020. L’équipe de Jeux.ca a décidé cette année d’y aller avec quelques prédictions sur les gagnants des principales catégories.

JEU DE L’ANNÉE

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : The Last of Us Part II

Une majorité des rédacteurs de Jeux.ca ont choisi le jeu The Last of Us Part II, développé par Naughty Dog, comme étant le grand gagnant de cette prestigieuse catégorie. Le jeu s’est vendu à 4 millions de copies durant sa première fin de semaine, du jamais vu pour une exclusivité PlayStation 4.

«The Last of Us Part II pour son côté polarisant et inattendu, voire imprévisible par moments. Tellement mieux réussi que le premier.» – Antoine Clerc-Renaud

«Ce jeu [Hades] est tout simplement incroyable. Une écriture incroyable, des graphismes sublimes et un gameplay addictif.» – Pier-Luc Gauthier

«Plusieurs excellents choix cette année. Je crois que la sélection va tomber sur The Last of Us Part II pour son attrait un peu plus large, sa présentation hors pair et le brio technique de Naughty Dog. Mais mon vote personnel de la liste va à Hades.» – Michael Bertiaux

«Tous les jeux nommés sont bons, mais j’ai l’impression que le jeu qui a touché le plus de gens sur le «long terme / durée de vie du jeu», ça reste Animal Crossing. Le jeu est sorti en même temps que Doom Eternal et est encore très joué par la communauté et reçoit plusieurs mises à jour en ce moment.» – Guillaume « FireFoXz » Larivière

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Ghost of Tsushima

L’ambiance du Japon féodal durant l’époque de Kamakura, reproduit brillamment par les développeurs de Sucker Punch, a envouté notre équipe et déclare Ghost of Tsushima comme le jeu ayant la plus belle direction artistique de 2020.

«Tout est réussi de ce côté dans GoT. Le vent qui caresse les arbres, mais qui sert aussi de guide. Le respect apporté à tout l’univers. Les Japonais n’auraient pas fait mieux.» – Antoine Clerc-Renaud

«Très difficile. J’hésite entre Ghost of Tsushima et Ori and the Will of the Wisps qui me charme à chaque fois que je regarde du gameplay de ce jeu. Les deux sont à égalité dans ma tête.» – Guillaume « FireFoXz » Larivière

«Ghost of Tsushima est épatant au niveau visuel avec ses nombreux paysages bucoliques. J’adore la direction artistique du jeu, toujours à point.» – Michael Bertiaux

MEILLEURE TRAME SONORE

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Final Fantasy VII Remake

Très serré entre Doom Eternal et Final Fantasy VII Remake, mais c’est ce dernier que l’équipe de Jeux.ca prédit comme gagnant de la meilleure trame sonore pour 2020 !

«La nostalgie m’oblige à prendre FFVII pour la musique iconique, mais avec une belle modernité et reprise des thèmes qui ont bercé ma découverte des RPG de l’époque.» – Guillaume « FireFoXz » Larivière

«Parce qu’il reprend les thèmes de l’original, mais les sublimes. Tous les arrangements sont excellents. Les autres jeux sont très génériques à côté quand on les compare au niveau de la musique.» – Antoine Clerc-Renaud

«Ici, j’espère sincèrement que l’engouement à donner plein de prix TLOU2 n’éclipsera le travail INCROYABLE fait sur la trame sonore de FF7R. Tellement de moments musicaux magnifiques.» – Antoine Bordeleau

«Mick Gordon avait réalisé une trame sonore d’enfer (héhé) avec Doom en 2016. Dans Doom Eternal, il s’est surpassé et le résultat net est une autre trame sonore d’exception, haletante et énergisante à la fois.» – Michael Bertiaux

MEILLEURE NARRATION

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : The Last of Us Part II

Est-ce que tout le débat sur la qualité du scénario de The Last of Us Part II viendra nuire aux chances du jeu de gagner cette autre prestigieuse catégorie? Pas selon Jeux.ca, qui met le 2e opus de The Last of Us gagnant dans cette catégorie, tout juste devant l’excellent Hades et le méconnu 13 Sentinels.

«J’ai beau ne pas être d’accord avec tous les choix narratifs que l’équipe de Naughty Dog a fait dans The Last of Us Part II, mais le résultat final est tout de même excellent et mérite amplement le prix de la meilleure narration.» – Antoine Vinette-Lambert

«The Last of Us II est un jeu qui ne veut pas plaire narrativement, qui est confiant dans ses acteurs et son storytelling.» – Pier-Luc Gauthier

«13 Sentinels est sans aucun doute l’une des perles de 2020. Vanillaware crée des jeux aux visuels sublimes et le scénario science-fiction de 13 Sentinels est captivant. Hades est mon deuxième choix avec l’un des protagonistes les plus intéressants (Zagreus) dans un jeu vidéo moderne.» – Michael Bertiaux

MEILLEUR JEU QUI A LAISSÉ SA MARQUE DANS L’INDUSTRIE

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Spiritfarer

«Un petit vote pour un studio québécois, parce que Spiritfarer est un jeu émouvant, plein de nuances et qui touche un thème (la mort) souvent mal exploité dans l’industrie avec une touche d’élégance incroyable.» – Michael Bertiaux

«Ils devraient tous gagner! Tell Me Why réussit particulièrement bien à nous sensibiliser par rapport au jugement que vivent les trans, sans être moralisateur. C’est un bon jeu en soi, mais son traitement de ce sujet important mérite d’être souligné.» – Martin Brisebois

«Un jeu [Spiritfarer] qui fait du bien, surtout en pandémie. C’est bien de pouvoir parler de la « mort » de façon positive et constructive.» – Pier-Luc Gauthier

MEILLEURE CONCEPTION AUDIO

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : The Last of Us Part II

«Dans The Last of Us Part II, chaque son est important, qu’il provienne d’un humain ou d’un infecté. Naughty Dog a passé beaucoup de temps à créer un univers où l’audio est une mécanique importante de survie. Je crois que ce jeu représente l’exemple le plus abouti parmi la liste de candidats pour une conception sonore inégalée.» – Michael Bertiaux

«Le son des monstres et des ennemis [dans The Last of Us Part II] me glace encore le sang.» – Pier-Luc Gauthier

MEILLEURE PERFORMANCE D’ACTEUR

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Ashley Johnson pour Ellie (The Last of Us Part II)

Notre équipe était très déchirée entre Ellie, Abby,Jin Sakai et Miles Morales. Mais c’est finalement l’actrice Ashley Johnson pour son rôle d’Ellie dans The Last of Us Part II qui a eu avantage dans cette catégorie remplie de talent exceptionnel.

«Jin Sakai est un protagoniste mature, déchiré par une invasion mongole sur sa terre natale. Il est attachant et complexe, deux qualités qui façonnent le scénario de belle manière et qui créent un fort sentiment d’appartenance.» – Michael Bertiaux

«Ellie était réussie et très bien incarnée, mais Abby lui vole la vedette pour moi, car je ne m’attendais pas à voir un tel personnage. Elle est à la fois touchante, méprisante, sans scrupules et déterminée. La performance de la doubleuse est géniale.» – Antoine Clerc-Renaud

MEILLEUR JEU ENCORE ACTIF

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Fortnite

«Ce n’est pas mon genre, mais la performance steady de Fortnite m’impressionne toujours autant.» – Antoine Clerc-Renaud

«Un peu déçu que Rainbow Six Siege ne soit pas sélectionné ici, donc j’opte pour No Man’s Sky qui continue d’étendre ses horizons avec du contenu incroyable année après année. Hello Games est un exemple probable d’un studio qui s’est redressé après un faux départ.» – Michael Bertiaux

«Mon choix est audacieux ici, j’espère voir le underdog gagner, car NMS est devenu un univers inégalable à explorer dans la dernière année avec Beyond, Desolation et plus récemment Origins. » – Antoine Bordeleau

«J’ai joué à tous les jeux ici et je n’ai accroché à aucun. Je dois cependant dire que j’ai bien aimé l’écoute des développeurs et les améliorations qu’ils ont apportés aux jeux No Man’s Sky, Destiny 2 et Apex depuis leur lancement.» – Guillaume « FireFoXz » Larivière

MEILLEURE CONCEPTION DE JEU

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : The Last of Us Part II

C’était très serré dans cette catégorie entre The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima, deux excellentes exclusivités sur PlayStation 4. Finalement, une légère majorité des rédacteurs de chez Jeux.ca ont choisi le jeu de Naughty Dog comme grand gagnant de cette catégorie.

«The Last of Us Part II est constant dans sa thématique, dans la direction artistique et la direction d’acteur phénoménal.» – Pier-Luc Gauthier

«Ghost of Tsushima est magnifique et très bien ficelé, une véritable œuvre d’art en mouvement par moment. J’aime comment les développeurs ont utilisé des moyens «naturels» pour nous faire naviguer dans l’île de Tsushima (le vent, les oiseaux). Le jeu est très bien conçu et mérite de gagner cet honneur. Half-Life Alyx est un autre excellent choix, mais la réalité virtuelle limite sa portée malgré les prouesses techniques réalisées par Valve.» – Michael Bertiaux

MEILLEUR JEU INDÉPENDANT

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Hades

Quasi unanimement, les rédacteurs de Jeux.ca ont déclaré Hades comme le meilleur jeu indépendant de la dernière année! Le jeu a surpris l’industrie lors de sa sortie officielle le 17 septembre dernier, après 2 ans en accès anticipé.

«Hades est un incontournable et une belle découverte pour moi en 2020. Son gameplay addictif vous tiendra occupé pendant longtemps et en plus, son scénario est lui aussi captivant.» – Michael Bertiaux

«Hades excelle dans chacun des aspects qui le composent: gameplay, art, scénario, innovation, rejouabilité, contrôles, trame sonore. C’est sans aucun doute le jeu indépendant de l’année, même si Spiritfarer a une place dans nos coeurs.» – Martin Brisebois

«Fall Guys est sorti de nulle part et est rapidement devenu le jeu de party dont on avait besoin en temps de confinement. Hades est magnifique aussi et est à égalité dans mon vote pour cette catégorie.» – Guillaume « FireFoXz » Larivière

MEILLEUR JEU MOBILE

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Among Us

«Un jeu social gratuit en temps de crise sanitaire mondiale? C’est gagnant.» – Pier-Luc Gauthier

«Among us est le jeu le plus téléchargé de 2020, Legends of Runeterra élu Game of the Year dans de plusieurs pays et par Apple, sans oublier Genshin Impact qui est sorti de presque nulle part et a conquis les mobiles et les MMO du moment (surtout avec sa version multiplateforme très très intéressante). Dur de faire un choix honnêtement, mais mon coeur de League of Legends doit aller vers LoR.» – Guillaume « FireFoXz » Larivière

MEILLEUR JEU EN RÉALITÉ VIRTUELLE OU RÉALITÉ AUGMENTÉE

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Half-Life Alyx

Surprise annoncée fin de l’année 2019, Half-Life Alyx n’a pas déçu lors de sa sortie officielle le 23 mars dernier. Une bonne intégration du casque en réalité virtuelle et la grande liberté que le jeu offrait ont permis à l’équipe de Jeux.ca de couronner quasi unanimement Half-Life Alyx comme les meilleurs jeux VR de l’année 2020.

«Half-Life Alyx est le premier jeu VR qui représente vraiment toutes les possibilités de la technologie.» – Pier-Luc Gauthier

MEILLEUR JEU DE RÔLE

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Final Fantasy VII Remake

«RPG = FFVII. Rien à ajouter.» – Guillaume « FireFoXz » Larivière

«Persona 5 Royal est clairement le meilleur du lot, mais son statut de version améliorée d’un jeu récent risque de lui nuire.» – Pier-Luc Ouellet

MEILLEUR JEU FAMILIAL

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Animal Crossing : New Horizons

«Tous de bons choix, mais Animal Crossing est vraiment autant pour les enfants/jeunes que pour les adultes» – Guillaume « FireFoXz » Larivière

MEILLEUR JEU DE SIMULATION OU DE STRATÉGIE

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Microsoft Flight Simulator

«Flight Simulator. Juste MA-GNI-FI-QUE.» – Guillaume « FireFoXz » Larivière

MEILLEUR JEU MULTIJOUEUR

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Among Us

«Gros tiraillement entre Fall Guys et Among us ici, mais j’ai le sentiment que le clout politique attaché à Among Us pourrait faire pencher la balance en sa faveur.» – Antoine Bordeleau

«Un premier jeu FPS [Valorant] pour Riot qui a su attirer BEAUCOUP de joueurs d’autres jeux similaires. Un bon potentiel pour ce jeu et son avenir compétitif.» – Guillaume « FireFoXz » Larivière

MEILLEUR JEU CRÉE PAR UN NOUVEAU STUDIO INDÉPENDANT

Prédiction de l’équipe Jeux.ca : Phasmophobia

«[Mortal Shell]Un soulslike de malade, j’ai grand espoir que l’équipe de Cold Symmetry sortira victorieuse de dans cette catégorie!» – Antoine Bordeleau

«[Phasmophobia]Je braille à chaque fois que je vois des gens y jouer. Concept original et avec un potentiel énorme si bien exploité.» – Guillaume « FireFoXz » Larivière

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca