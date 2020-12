La communauté Tumblr présente ses coups de cœur 2020

Le réseau social et microblogue Tumblr nous partage les jeux qui, selon sa communauté, se sont le plus démarqués en 2020. Animal Crossing: New Horizons pour la Switch sort grand gagnant d’une année éprouvante à bien des égards, sorti en parallèle de la crise sanitaire qui ébranle notre monde depuis bientôt un an.

Le jeu indépendant Among Us occupe la deuxième position des meilleurs titres de 2020 selon les utilisateurs de la plateforme Tumblr. Pas mal pour une production qui date d’un peu plus de deux ans et qui est devenue un véritable phénomène de streaming sur Twitch.tv. J’aime bien le comparer au jeu de société Les Loups-Garous de Thiercelieux, mais dans l’espace et avec un peu plus d’interactivité.

Voici la liste complète des jeux qui ont connu du succès sur Tumblr en 2020 :

Meilleurs jeux de 2020 selon la communauté Tumblr

Animal Crossing: New Horizons Among Us Pokemon Sword And Shield Undertale Minecraft Sims 4 Fire Emblem: Three Houses Danganronpa Overwatch Persona 5

Meilleurs jeux mobile de 2020 selon la communauté Tumblr

Obey Me! Shall We Date? Choices Twisted Wonderland The Arcana — A Story of Mystery and Romance Cookie Run Mystic Messenger Fire Emblem Heroes Ikemen Vampire Arknights Azur Lane

Les meilleurs personnages de 2020 selon la communauté Tumblr

Obey Me Lucifer Obey Me Mammon Tom Nook Link Sans Cloud Strife Dandelion Kirby Raihan Arthur Morgan

Les meilleurs personnages d’Animal Crossing: New Horizons selon la communauté Tumblr

Raymond Marshal Poppy Fauna Julian Claude Marina Stitches Bob Ankha

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca