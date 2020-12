Critique – Puyo Puyo Tetris 2

La fusion improbable de Puyo Puyo et de Tetris est de retour avec une suite encore plus étoffée. Si le premier jeu vous a échappé, sachez que c’est beaucoup plus qu’un 2 pour 1 sur les jeux de casse-tête. En plus de contenir les versions classiques de Puyo Puyo et Tetris, il inclut deux modes spéciaux qui mélangeaient les deux mécaniques… dans la même partie! Dans le mode Swap, vous devez gérer un plateau de Tetris et un de Puyo Puyo, qui alternent après un temps défini. Dans le mode Fusion, les Puyo et les Tetriminos se mélangent sur le même plateau!

Ayant énormément joué dans les transports en commun sur Switch, mes attentes pour cette suite étaient ridiculement élevées. Moi, le fou, avais le rêve que Sega fouille dans son catalogue de jeux de puzzle pour ajouter encore plus de franchises au mix. Puyo-Puyo-Baku-Baku-Animal-Columns-Tetris? Oh! J’ai des frissons rien qu’à y penser.

À la première ouverture du jeu, j’y reconnaissais le style des menus, les modes et les personnages du premier jeu. Tellement, que j’ai mis quelques instants avant de trouver les nouveautés. Selon le communiqué de presse, Sega supportera Puyo Puyo Tetris 2 longtemps après sa sortie, avec de nouvelles fonctions, modes de jeux et personnages jouables. J’avoue qu’avec les nombreux modes déjà présents, on se demande bien ce qu’ils pourront ajouter (peut-être que mon souhait est encore réalisable, qui sait?).

Parmi ces modes de jeux, outre Fusion et Swap mentionné plus haut, on y trouve «Party», où des items à la Mario Kart viendront chambouler votre plateau. Big Bang propose quant à lui le défi de vider des écrans prédéterminés en utilisant les pièces qui vous sont fournies. Une section défi contient le traditionnel Marathon (survivez le plus longtemps possible en Puyo Puyo, ou obtenir le meilleur score en 150 lignes à Tetris), Endless (même chose, sans limites de ligne), Sprint, où le pointage est aussi de mise, mais cette fois chronométré, ou encore le mode Endurance, où vous tenterez de combattre le plus d’IA d’affilée.

Un nouveau mode de jeu surprenant

La grande nouveauté, c’est le mode «Skill Battle». Un combat en tag-team à trois personnages pour chaque joueur, dans lequel vous devrez utiliser judicieusement vos points de magie pour infliger des points de dégâts à l’adversaire. C’est pratiquement comme un RPG tactique: vous pouvez équiper des items, qui augmenteront vos points d’attaque, de défense et de récupération (comme les Spirits dans Super Smash Bros Ultimate). Le nombre de lignes de Tetris ou de regroupement de Puyo Puyo n’est pas aussi important qu’à l’habitude. Ici, il faut trouver le moment opportun pour envoyer des blocs à son adversaire. Chaque personnage possède un pouvoir différent, c’est donc à vous de former l’équipe qui se marie le mieux à votre style de jeu.

C’est bien, mais ça bouleverse un peu trop l’aspect casse-tête à mon goût. Avec une technique parfaite, on peut gagner un match en quelques secondes, comme le démontre la vidéo ci-dessous.

Toujours aussi amusant entre amis

Comme toujours, tous les modes sont jouables en ligne ou en local jusqu’à 4 joueurs. D’ailleurs, le multijoueur est l’une des raisons qui le rendent incontournable. C’est toujours amusant de se faire un petit match de Puyo Puyo Tetris entre amis ou contre les adversaires redoutables que l’on croise en ligne. Les différents modes en font un jeu élastique qui s’adapte à n’importe quel public. Ça va du 1 contre 1 compétitif à du 4 joueurs avec items imprévisibles.

Pour les joueurs plus solitaires, on y trouve une campagne scénarisée, qui est une excellente excuse pour vous occuper pendant quelques heures avec une multitude de défis variés. Les dialogues, nombreux et tout aussi vides que dans le premier jeu, mettent en scène les 28 personnages jouables.

Puyo Puyo Tetris 2 est évidemment un achat essentiel pour tout amateur de puzzle, particulièrement sur Switch pour son côté portable. Si vous possédez déjà le premier jeu, je ne crois pas que les nouveautés soient assez nombreuses pour justifier d’y investir un 50$ supplémentaire, sauf si vous êtes un véritable mordu. Par contre, les mises à jour gratuites promises par Sega pourraient bien le rendre plus étoffé que jamais. À suivre!

Verdict Les plus De nombreux modes de jeux, de quoi vous occuper longtemps

Multijoueur local et en ligne toujours aussi amusant

Le mode skill battle change complètement la façon d’y jouer Les moins Peu de nouveautés par rapport au premier jeu Note finale



8 / 10





Un texte de Martin Brisebois de Jeux.ca