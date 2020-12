Kasscrout, un jeu vidéo pour découvrir l’agriculture du Québec

Voici Kasscrout, le jeu vidéo de l’UPA pour découvrir l’agriculture québécoise

Le jeu vidéo peut prendre différentes formes et avoir autant de buts. C’est le cas avec Kasscrout que nous découvrons aujourd’hui et est une initiative de l’UPA (l’union des producteurs agricoles). Le principe est très simple et plaira aux plus jeunes. Il suffit de remplir des objectifs qui consistent à collecter des ingrédients dans un Québec reproduit de manière schématique avec des noms loufoques et drôles pour les régions, et à aider les différents personnages. Le titre compte 15 missions à remplir et 50 mini-jeux à compléter.

Mais pourquoi avoir créé un jeu vidéo? Selon, Marcel Groleau, président de l’UPA, la réponse est simple: « De plus en plus de Québécois affirment leur volonté de consommer plus localement. Nous croyons que ce nouvel outil éducatif permettra d’informer les jeunes et leurs familles sur les pratiques agricoles d’ici, afin de les aider à faire des choix de consommation plus éclairés. »

Du 9 décembre 2020 au 9 janvier 2021, les familles pourront participer au concours Ma région solidaire. En plus d’accomplir leurs missions, les joueurs participants accumuleront des portions de pâté chinois solidaire en parcourant la carte. Les portions complétées s’ajouteront à la cagnotte de la région. À la fin du concours, les régions du Québec occupant les trois premières positions du palmarès seront déclarées gagnantes. Les Moissons locales de ces régions recevront des dons sous forme de cartes-cadeaux de Provigo, permettant à de nombreuses familles dans le besoin de passer un hiver plus doux alors que cette période est particulièrement difficile pour elles. Ce geste de solidarité s’ajoute aux actions de l’UPA et de ses organisations affiliées qui remettent chaque année à la communauté des dons substantiels en argent et en denrées agricoles.

Le jeu est accessible directement sur le site web Kasscrout.ca.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca