Une plateforme visuelle d’analyse par les Montréalais de rob0

rob0 lance sa plateforme visuelle d’analyse de la rétention pour créer le jeu parfait

Il y a un peu moins de six mois, nous vous faisions part de l’investissement de OnMobile, un titan de l’industrie venant d’Inde, dans le studio montréalais rob0, spécialisé dans les jeux mobiles et les services. Eh bien c’est récemment que nous avons appris que l’entreprise vient de mettre en ligne une plateforme visuelle d’analyse conçue spécifiquement pour les jeux en réalité virtuelle, les jeux PC et ceux à destination des plateformes mobiles.

Disponible en essai gratuit via le moteur de jeu Unity, la solution technologique démontre exactement quand et pourquoi les utilisateurs arrêtent de jouer à un jeu. Ces informations privilégiées permettent aux équipes de réparer rapidement les bogues et de concentrer leurs efforts sur l’amélioration de l’expérience utilisateur, de l’engagement et des revenus, dès le premier jour.

« rob0 a été créé à partir d’un besoin que nous avions nous-mêmes » déclare Richard Rispoli, PDG de rob0. En tant que producteur et développeur de jeux, Rispoli a d’abord conçu rob0 pour son propre studio de jeux vidéo, Back to the Game (B2tGame), afin de mieux comprendre les problèmes de rétention que les outils d’analyse existants ne pouvaient résoudre.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca