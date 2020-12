Beenox s’agrandit à Québec grâce à la franchise Call of Duty

Le studio de Québec Beenox s’agrandit pour soutenir la franchise Call of Duty

Bien que ce ne soit pas une ouverture de nouveau studio à proprement parler, la nouvelle est toute aussi importante. Beenox, le studio de Québec et partie intégrante d’Activision, annonce en effet un plan d’expansion ambitieux et audacieux. Les Québécois prévoient créer plus de 100 emplois dans la prochaine année. Avec l’arrivée de nouveaux mandats créatifs pour le studio et une implication continue dans la franchise à succès Call of Duty, Beenox est à la recherche des meilleurs talents au monde.

« Les employés recrutés à l’étranger tomberont littéralement sous le charme de la ville de Québec », a ajouté le maire de Québec, M. Régis Labeaume. « En plus de découvrir la richesse de notre culture et de notre patrimoine quatre fois centenaire, les nouveaux arrivants se sentiront rapidement chez eux grâce à l’accueil chaleureux qui fait la renommée des Québécois. »

« Alors que notre soutien à la franchise augmente constamment à travers les opportunités de développement en création, en design et en conception d’environnement, c’est une opportunité en or de mettre de l’avant les talents et l’expertise de notre équipe, ainsi que notre capacité à travailler sur des projets ambitieux, créatifs et stimulants », a déclaré Nour Polloni, nouvelle co-directrice de studio chez Beenox.

Pour rappel, Beenox a travaillé sur le reboot de la trilogie Crash Bandicoot mais aussi sur celui de Crash Team Racing, mais c’est surtout son implication dans la franchise Call of Duty qui lui a permis de lancer cet agrandissement malgré la situation actuelle. C’est en effet Beenox qui a réalisé la campagne de la version remasterisée de Call of Duty Modern Warfare 2 mais aussi la version PC du dernier volet, Black Ops Cold War.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca