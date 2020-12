PlayStation Plus : les gratuités de janvier 2021

Sur son blogue officiel, Sony a annoncé les jeux qui seront offerts en janvier 2021 sous forme de téléchargement gratuit pour les abonnés de son service PlayStation Plus.

Du côté de la PlayStation 5, vous terroriserez la mer avec Maneater, un jeu d’action amusant. Le but est d’accomplir différentes missions en tant que requin dans ce que le studio Tripwire Interactive qualifie d’un jeu de rôle à monde ouvert. Il est possible d’évoluer et d’améliorer ses capacités pour devenir le prédateur marin le plus craint de tous les temps!

Sur PlayStation 4, deux jeux sont à l’honneur. D’abord, le jeu de rôle et d’action Greedfall développé par Spiders. Doté de dialogues intéressants et d’un système de combat prenant, le jeu est passé sous le radar à sa sortie en 2019. Le thème des peuples autochtones contre les conquérants en est un sous-exploité et Greedfall parvient à satisfaire la demande d’une narration où la diplomatie joue un rôle prépondérant.

Le second jeu est Shadow of the Tomb Raider de Square Enix. Lara Croft reprend du service dans un jeu immense et formidable à découvrir. Certaines scènes d’action marquent l’esprit, par exemple le tsunami en début d’aventure. Même si à ce point la formule n’est plus très originale, Shadow of the Tomb Raider demeure un bon divertissement et une excellente addition au service PlayStation Plus.

Bande-annonce : PlayStation Plus janvier 2021

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca