The Binding of Isaac: Repentance prévu le 31 mars

Dans un nouvel article publié sur Steam, le studio Nicalis a annoncé une date de sortie pour le DLC final de The Binding of Isaac. Intitulé Repentance, ce contenu téléchargeable sera distribué le 31 mars 2021 sur PC (plus tard sur consoles) et promet une tonne de contenu. Après un Afterlife+ clivant, Edmund McMillen désirait clore le développement de ce roguelike indépendant sur une note plus positive.

Repentance introduira plus de nouveautés que la plupart des suites de jeux vidéo. Voici un aperçu de ce qui attend les joueurs dans cette nouvelle version du légendaire The Binding of Isaac :

Plus de 130 objets pour un total de plus de 700

Une nouvelle zone comprenant ses propres chapitres, un boss final et une conclusion unique

Plus de 100 nouveaux ennemis

Plus de 25 nouveaux boss

Deux nouveaux personnages à maîtriser

5 nouveaux défis

Plus de 100 nouveaux succès

Plus de 5000 nouvelles pièces

Teaser de The Binding of Isaac: Repentance

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca