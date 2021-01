Les adaptations de jeux vidéo à surveiller en 2021

*Un article écrit en collaboration avec Michael Bertiaux

Compte tenu de leur popularité, certains jeux vidéo ont fait l’objet d’adaptations au cinéma. La qualité du travail accompli varie beaucoup, mais en règle générale, le résultat laisse à désirer. Rappelons-nous de l’étrange Super Mario Bros. (1993) ou encore du cocasse Street Fighter (1994) et son Jean-Claude Van Damme difficile à prendre au sérieux. En contre-exemple, Mortal Kombat (1995) avait séduit grâce à ses chorégraphies inspirantes et une trame sonore d’exception.

En 2020, deux films inspirés de jeux vidéo ont été livrés : Sonic the Hedgehog et Monster Hunter. Le premier a généré plus de 320 millions au box-office alors que l’adaptation de la série culte de Capcom mettant en vedette Milla Jovovich (des films Resident Evil, entre autres) a floppé avec des recettes totalisant environ 9 millions.

À moins d’une surprise, l’année 2021 nous réserve plusieurs films et séries basés sur des licences de jeux vidéo. Voici à quoi vous attendre, si jamais la pandémie veut bien nous permettre de remettre les pieds dans une salle de cinéma.

MORTAL KOMBAT

[Michael] – Le nouveau film Mortal Kombat est réalisé par Simon McQuoid dont le seul autre projet en carrière est le court métrage The Night-time Economy (2014). Il s’agit d’une occasion pour lui de prouver sa valeur avec un premier long métrage. Sans Robin Shou dans le rôle de Liu Kang et Christopher Lambert en Raiden sympathique, il faut s’attendre à un film avec sa propre vision.

Les producteurs James Wan et Todd Garner ont sélectionné des acteurs en fonction de l’origine des personnages de la série. Par exemple, l’acteur japonais Hiroyuki Sanada incarnera l’emblématique Scorpion, ce qui fait beaucoup plus de sens qu’un Américain comme c’était le cas dans le premier film. Par conséquent, on peut s’attendre à une plus grande diversité, un élément excitant par rapport à cette production. Après plus de 20 ans d’attente, nous aurons enfin un film qui respectera davantage la vision d’Ed Boon, créateur de la franchise Mortal Kombat.

Si le film arrive à reprendre le sérieux de la série web Mortal Kombat: Legacy, ce serait génial. Je crois que la confirmation de la présence des Fatalities et d’une classification mature (R aux États-Unis) sont de bon augure pour Mortal Kombat en 2021. Les jeux de combat créés par NetherRealm Studios demeurent très populaires à ce jour; l’arrivée d’un nouveau film devrait revigorer la communauté autour de Mortal Kombat 11: Aftermath.

Aucune image du film n’a été dévoilée pour le moment, mais la sortie du film est prévue pour le 16 avril 2021 au cinéma et sur HBO Max.

UNCHARTED

On vous en avait parlé l’an passé, mais le développement du film Uncharted a été chaotique. Le film a été annoncé pour la première fois en 2008! À l’origine, c’est l’excellent David O. Russell qui devait réaliser le long métrage et Mark Wahlberg devait incarner Drake…

Mais on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Le tournage du film est terminé depuis octobre dernier et Sony prévoit toujours une sortie pour le 16 juillet prochain au cinéma. À voir les images du film qui ont été partagées en ligne, on peut s’attendre à découvrir les premières aventures du jeune Nathan Drake.

On y verra Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle de Sully. Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali et Tati Gabrielle seront aussi de la partie.

RESIDENT EVIL

[Michael] – Je me souviens encore très bien de mon enthousiasme à la sortie du premier film basé sur la licence Resident Evil. C’était en 2002, il y a près de 20 ans déjà. Pas surprenant qu’un studio se soit porté volontaire pour redémarrer le tout. Il faut dire que les adaptations au grand écran des jeux de zombies signés Capcom m’ont beaucoup déçu. Après les deux premiers films, j’en avais assez : trop de libertés prises par rapport au matériel source et des scénarios décousus avec un jeu d’acteurs déplorable.

Cela n’a pas empêché Sony de signer et produire six films avec Milla Jovovich dans un rôle principal. Malgré les critiques négatives, le public a toujours été au rendez-vous avec des recettes totalisant plus d’un milliard de dollars tous films confondus. Le nouveau film prévu le 9 septembre 2021 est réalisé par Johannes Roberts, qui a un bon portfolio en matière d’horreur. Il a travaillé entre autres sur 47 Meters Down (2017), qui avait été sélectionné comme meilleur film d’horreur à la 44e cérémonie des Saturn Awards.

Avec Resident Evil: Village prévu en 2021, l’arrivée d’un nouveau film basé sur cette série importante ne laissera personne indifférent dans l’industrie. Nous savons que son scénario s’inspirera des événements survenus au cours des deux premiers jeux. Il sera donc question d’élucider les mystères entourant le manoir Spencer et Raccoon City.

La distribution du film Resident Evil est intéressante en ce sens qu’elle ne compte aucune méga vedette comme c’était le cas avec Milla Jovovich. Kaya Scodelario (Claire Redfield), Robbie Amell (Chris Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Tom Hopper (Albert Wesker), c’est plutôt diversifié.

À en croire Johannes Roberts, le nouveau film sera « vraiment, vraiment effrayant » et plus proche du matériel source. J’avais décroché des films Resident Evil en bonne partie parce que les scénarios étaient déconnectés. L’idée de reprendre là où tout a commencé en 1998 est bonne et permet d’aborder le projet avec un angle horreur qui s’était perdu.

Le tournage a débuté le 17 octobre dernier en Ontario. Le film est présentement prévu pour une sortie en salle le 9 septembre 2021.

TOMB RAIDER 2

Une suite au film Tomb Raider (2018), mettant en vedette Alicia Vikander, est toujours en production. Le tournage a débuté en avril 2020, avant de rapidement s’arrêter à cause de la pandémie COVID-19.

Le film devait sortir le 19 mars 2021, mais MGM a décidé de retirer le film pour le moment. Reste qu’il y a de bonnes chances qu’on retrouve les nouvelles aventures de Lara Croft avant la fin de l’année, soit au cinéma ou via une plateforme de diffusion comme Netflix.

WITHOUT REMORSE

Fin 2019, on vous avait présenté la première bande-annonce pour Without Remorse, un film qui se base sur l’univers des livres Tom Clancy. Réalisé par Stefano Sollima (Sicario : Day of the Soldado) et mettant en vedette Michael B. Jordan (Black Panther, Creed), le film servira «d’origin story» pour le personnage de John Clark, alors qu’on le suivra dans son rôle de Navy Seal devenu agent de CIA qui cherchera à venger la mort de sa conjointe. Si le film a du succès, le studio Paramount Pictures a déjà annoncé qu’il prévoyait un autre film, cette fois pour Rainbow Six !

À l’origine prévue pour le 18 septembre 2020, la pandémie COVID-19 a bousculé les plans de Paramount, qui a décidé de retirer le film d’une sortie au cinéma pour le moment. Selon Hollywood Reporter, le film pourrait aboutir en exclusivité sur le service Amazon Prime.

THE WITCHER : NIGHTMARE OF THE WOLF (NETFLIX)

Oui, c’est avant tout une série de livres. The Witcher ne devrait pas être sur cette liste, mais reste qu’il faut admettre que c’est la série de jeux vidéo créés par CD Projekt Red qui a vraiment popularisé la franchise dans le monde entier.

La popularité de la série The Witcher sur Netflix est indéniable. Elle a été dans le top 10 des séries / films les plus populaires de 2019. C’est pourquoi la compagnie a annoncé en 2020 qu’un film animé sur la franchise était en production.

The Witcher: Nightmare of the Wolf se concentrera sur le personnage de Vesemir, le vieux mentor de Geralt. Ce personnage va aussi être présent dans la saison 2 de la série. Aucune date de sortie annoncée, mais on peut s’attendre à voir ce film animé apparaître sur Netflix au courant de l’année 2021.

HALO (SHOWTIME)

Annoncé en 2013, la production de la série télé Halo pour la chaine américaine Showtime a enfin pu démarrer fin 2019. La pandémie COVID-19 a évidemment perturbé le tournage, mais la série est toujours prévue pour l’année 2021.

On n’a pas beaucoup d’informations pour le moment, seulement que le scénario devrait reprendre les grandes lignes des aventures de Master Chief dans les jeux vidéo. 9 épisodes sont prévus pour la première saison que Showtime considère comme étant la série la plus ambitieuse de la chaîne !

THE WITCHER : SAISON 2 (NETFLIX)

La production de la 2e saison de The Witcher a connu plusieurs embûches… La pandémie COVID-19 a forcé l’arrêt du tournage, tout comme la blessure à Henry Cavill en fin d’année. Mais cette nouvelle saison, composée de 8 épisodes, est toujours prévue pour 2021.

Fort du succès de la franchise, Netflix a annoncé la production d’un film animé The Witcher : Nightmare of the Wolf et une nouvelle série prequel, The Witcher : Blood Origin.

THE CUPHEAD SHOW (NETFLIX)

Toujours prévu pour 2021, la série animée The Cuphead Show, basée sur le jeu à succès Cuphead du Studio MDHR. Cette adaptation sera autant pour les enfants que pour les admirateurs du jeu vidéo.

RESIDENT EVIL : INFINITE DARKNESS (NETFLIX)

Une série en image de synthèse, basée sur la série Resident Evil, est présentement en production pour Netflix. Infinite Darkness est supervisé par Hiroyuki Kobayashi, qui s’était aussi occupé des films Degeneration et Vendetta.

La série mettra en vedette Leon S. Kennedy et Claire Redfield et sera canon à l’histoire officielle de l’univers des jeux vidéo, comme les 3 anciens films CG. Sortie prévue sur Netflix au courant de l’année 2021, juste à temps pour les 25 ans de la franchise!

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca