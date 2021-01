D-Box s’associe à cinq studios québécois

5 studios québécois collaborent avec D-Box

Quand on pense qu’on ne peut plus pousser le réalisme des jeux vidéo, il y a toujours un ou plusieurs studios pour nous faire mentir. Et on est ravi! On apprend aujourd’hui via la Guilde du jeu vidéo du Québec que les Québécois de D-Box, les fabricants de fauteuils de cinéma qui utilisent la technologie haptique, souhaitent percer dans le jeu vidéo. Et ils n’ont pas trouvé un partenaire mais bien cinq! Ce son en effet cinq entreprises de chez nous qui vont développer des jeux utilisant ces technologies pour pousser le réalisme encore plus loin. Si pour certains il s’agit de titres originaux, d’autres vont adapter leur jeu existant.

Il s’agit des titres et des jeux suivants :

The Protagonist : EX1 de 3Mind Games. On annonce une disponibilité au premier ou deuxième trimestre 2021.

Away : The Survival Series de Breaking Walls, lui, sera disponible en mars 2021.

Legends of Ethernal de Lucid Dreams Studio qui est disponible depuis novembre 2020 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows et macOS.

Aeolis Tournament de Beyond Fun Studio également disponible depuis novembre 2020 sur Linux, Nintendo Switch, Microsoft Windows et macOS.

Sacrifice Your Friends d’Astrolabe Interactive qui sera également disponible en mars 2021.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca