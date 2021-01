Ubisoft et Massive Entertainment travaillent sur un jeu Star Wars à monde ouvert

Après l’annonce d’un jeu vidéo basé sur sur la licence Indiana Jones hier, Lucasfilm Games en remet aujourd’hui avec une annonce touchant la série Star Wars. Tel que décrit par son vice-président Douglas Reilly, la compagnie accueille de nouveaux studios intéressés à travailler dans une galaxie lointaine, très lointaine.

Lucasfilm Games, Ubisoft et le studio derrière The Division, Massive Entertainment, collaborent à la création d’un nouveau jeu à monde ouvert dans l’univers Star Wars. Axée sur la narration, cette production prendra vie grâce à la technologie Snowdrop. L’immersion dans le monde des Jedi sera assurée : on nous promet déjà des environnements détaillés et une expérience digne de ce nom pour les fans.

Il s’agit d’un premier jeu en 8 ans basé sur la licence Star Wars qui ne sera pas développé par Electronic Arts. Cela ne veut pas dire pour autant que l’éditeur responsable entre autres des jeux Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars: Squadrons ne sera pas lié à la destinée de cette méga franchise. Au contraire, EA et Lucasfilm Games entretiendront une relation étroite. Douglas Reilly a assuré que plusieurs projets sont en cours, mais qu’il est encore trop tôt pour en parler.

Vers un nouveau KOTOR?

Pour Ubisoft et Massive, la création d’un jeu à monde ouvert dans l’univers Star Wars attirera à coup sûr une comparaison avec Star Wars: Knights of the Old Republic, un RPG chouchou des fans de la saga. Bien que la description donnée pour le nouveau jeu Star Wars demeure un peu vague, l’idée de se retrouver dans un énorme terrain de jeu galactique laisse présager plusieurs belles choses.

Si l’on se fie aux jeux créés récemment par Ubisoft, les éléments RPG seront de mise. Et comme on le sait, ce prochain jeu Star Wars sera axé sur la narration. Il n’est donc pas farfelu de s’attendre à une expérience semblable à KOTOR. Dans tous les cas, cette annonce démontre une réelle volonté d’insuffler une nouvelle vie dans la licence Star Wars qui était depuis longtemps liée à une seule compagnie.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca