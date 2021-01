Samsung dévoile ses nouveaux téléphones Galaxy et écouteurs

La nouvelle gamme Samsung Galaxy se dévoile

Lors de son événement Unpacked, Samsung a dévoilé les nouveautés de sa gamme Galaxy. Au menu, écouteurs sans-fil intra-auriculaires et téléphones intelligents. Après Apple à l’automne dernier, c’est au tour du Coréen Samsung de montrer son jeu et quel jeu!

Commençons avec les nouveaux écouteurs sans-fil intra-auriculaires. Baptisés Galaxy Buds Pro, ces écouteurs sont petits mais costauds. Embarquant les dernières technologies Bluetooth, ils permettent une connexion instantanée. D’après le constructeur il s’agit de « l’offre d’oreillettes de Samsung la plus premium jusqu’à présent ». Avec un son clair, une qualité d’appel optimale et surtout une annulation active du bruit gérée de manière numérique et automatique. Plus besoin de retirer vos écouteurs lorsque vous participez à une conversation, les appareils détectant automatiquement le son de votre voix et celui de vos interlocuteurs. Il est également possible avec les Galaxy Buds Pro de basculer d’un appareil à l’autre sans ajustement manuel. Les Galaxy Buds Pro sont disponibles dès aujourd’hui au prix de vente conseillé de 264,99$.

Quant aux téléphones intelligents, ils ne sont pas en reste. Samsung a dévoilé rien de moins que trois modèles : le Galaxy S21 5G, le Galaxy S21+ 5G et enfin le Galaxy S21 Ultra 5G. Si vous ne l’aviez pas remarqué, tous ces appareils sont compatibles 5G. Nous rappelons que la nouvelle norme de connectivité se met peu à peu en place au Canada et au Québec. Telus et Rogers notamment propose des forfaits compatibles aux régions connectées.

Chacun des téléphones est équipé de la toute dernière puce Snapdragon 888 et d’un écran adaptatif bord-à-bord dynamique AMOLED 2X Infinity-O de 120Hz pour un défilement et un affichage plus fluide. Les Galaxy S21 5G et S21+ 5G disposent de 8 GB de mémoire vive (RAM) tandis que le S21 Ultra 5G en a 16. Les modèles varient également en fonction de leur espace de stockage qui va de 128 à 512 GB. L’appareil photo est meilleur que jamais puisqu’il s’agit d’une caméra de 108 megapixels. Le S21 Ultra 5G notamment possède un capteur amélioré qui offre plus de couleurs et moins de bruit en situation de faible luminosité pour que vous puissiez capturer des photos 12 bit HDR avec des couleurs 64 fois plus riches et une plage dynamique plus de trois fois plus large.

Les téléphones seront disponibles à partir du 29 janvier mais vous pouvez les précommander dès maintenant. Toutes les informations sont sur le site officiel canadien de Samsung.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca