Cyberpunk 2077 en rabais cette semaine

Cyberpunk 2077 a probablement été un des jeux les plus controversés de 2020. Bien reçu sur PC, les versions PlayStation 4 et Xbox One ont été largement critiqués pour la mauvaise qualité de l’optimisation, loin de ce que le studio avait promis aux joueurs.

Récemment, le cofondateur de CD Projekt Red a présenté ses excuses et son plan afin de réparer Cyberpunk 2077. Deux mises à jour pour les versions PS4 et Xbox One début 2021 et un DLC gratuit au courant de l’année. Sans oublier la mise à jour gratuite pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X | S qui arrivera entre juin et décembre 2021.

Bref, le jeu va faire parler de lui pour encore quelques mois. Pour marquer l’occasion, plusieurs commerçants canadiens offrent présentement les versions PS4 et Xbox One en rabais cette semaine!

PlayStation 4

Xbox One

PC

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca