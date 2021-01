Riders Republic repoussé à plus tard en 2021

Riders Republic, le jeu de sports extrêmes développé par Ubisoft Annecy et annoncé à l’événement Ubisoft Forward de septembre 2020, ne sera pas distribué le 25 février 2021 tel que prévu au départ.

Dans un message adressé aux fans de Riders Republic (voir ci-dessous) et partagé sur Twitter, Ubisoft confirme que le jeu sera distribué plus tard en 2021. La raison évoquée est celle de livrer un jeu à la hauteur des attentes, même si on se doute que la pandémie liée au virus de la COVID-19 a aussi pesé dans la balance.

Riders Republic regroupe 5 sports extrêmes sous un seul toit : le vélo de montagne, le ski, la planche à neige, le vol en wingsuit et le rocket wingsuit. Une prémisse qui rappelle un autre jeu signé Ubisoft, Steep, avec une différence notable : le nombre de joueurs en simultané. Riders Republic se veut beaucoup plus chaotique à cet effet, car plus de 50 joueurs peuvent se livrer à une activité en même temps (environ 20 sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One).

L’année 2021 est encore jeune et déjà, deux productions ont été repoussées en comptant Hogwarts Legacy. Selon le réputé journaliste Jason Schreier, qui a souvent accès à des informations privilégiées dans l’industrie, il faut s’attendre à bon nombre de délais cette année.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca