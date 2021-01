Rumeur: vers un remaster ou remake de Pokémon Perle et Diamant?

Pokémon Perle et Diamant de retour sur Nintendo Switch?

Cette « fuite » est « confirmée » par le site hispanique spécialisé sur le sujet Centro Pokémon. Dans leur article, ils mentionnent le retour de la quatrième génération et la région de Sinnoh. Pokémon Perle et Diamant sont parus à l’origine en 2006. Ce sont les premiers de la série à voir le jour sur la toute nouvelle Nintendo DS d’alors. Pour rappel, on choisissait un héros parmi deux Aurore et Louka. Ces derniers, encouragées par le professeur Sorbier, sélectionnent un Pokémon parmi les trois suivants : Tortipouss, Tiplouf et Ouisticram. Nous sommes supposés avoir une annonce de la part de The Pokémon Company et Game Freaks en février pour souligner le 25ème anniversaire de la série.

Ce que l’on espère, si cette rumeur se vérifie, c’est un remaster ou un remake à la hauteur avec des animations dignes de ce nom plutôt que trois, quatre qui se battent en duel à l’instar des derniers parus en 2019. Attendons d’en savoir plus mais ce serait un bon début.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca