Les franchises de Nintendo qui nous manquent le plus

Il y a quelque chose de magique lorsqu’on regarde le panthéon de personnages inclus dans Super Smash Ultimate. C’est un véritable hommage aux franchises de Nintendo qui ont accompagné notre enfance. Puis, on prend le temps de regarder la sélection et tout devient un peu triste, puisque la plupart de ces personnages ne sont que des souvenirs, qui dorment dans le coffre fort de franchises oubliées.

Le pire dans tout ça, c’est que Nintendo a toujours été une compagnie très cyclique, qui mériterait justement de nous surprendre avec des titres peut-être plus originaux ou inattendus. Le 3 mars marquera le quatrième anniversaire de la console portable. Considérant que les consoles ont une durée de vie qui tourne aux alentours de 7 ans, nous serions donc dans la deuxième moitié de «l’ère Switch», qui a jusqu’à maintenant reçu autant de ports et de remasterisations que de titres first party originaux.

Mais ne perdons pas espoir! Nous n’avons aucune idée de ce que Nintendo nous réserve pour les prochaines années (ni même pour 2021), alors prenons quelques minutes pour souligner les franchises que nous aimerions voir dépoussiérées pour un grand retour.

F-Zero

F-Zero est bien évidemment le premier titre qui nous vient en tête quand on parle de franchise de Nintendo abandonnée dont les fans demandent une suite (à part peut-être Mother/Earthbound) C’est triste et absurde de constater que Captain Falcon a eu plus d’apparitions dans Super Smash que dans sa propre série.

Nintendo souhaite toujours innover. C’est somme toute une bonne chose, mais lorsque des franchises comme F-Zero ont atteint le sommet de leur art, ils refusent de développer une suite s’ils ne sont pas capables d’intégrer une nouvelle gimmick. Miyamoto lui-même dit en entrevue que la seule façon de ramener F-Zero, c’est en sortant un périphérique spécial pour la Switch. (à 5 minute trente).

C’est une réponse vraiment étrange, vu que la série a toujours demandé des contrôles hyper précis, vu sa difficulté. À ce propos, on imagine mal le Nintendo d’aujourd’hui sortir un jeu aussi difficile que la version Gamecube, puisqu’il tente de plus en plus de charmer le plus grand public possible. Le retour semble encore plus improbable avec l’inclusion du Blue Falcon et de circuits F-Zero dans Mario Kart 8.

On ne s’ennuie pas seulement de la franchise, mais du gameplay unique qui diffère des autres jeux de courses arcade futuriste (qui sont eux aussi assez rares de nos jours).

Indies does what Nintendon’t: Super Pilot sur Steam est la meilleure alternative pour le moment. C’est pratiquement un clone de F-Zero X (la version sur Nintendo 64). Il contient un éditeur de niveau, et la possibilité de courser contre 48 AI. Difficile de dire si son développement progresse depuis sa sortie en 2018 sur Early Access, mais pour 15$, il offre assez de contenu pour s’amuser.

Wario Land, ou Wario Ware

Wario dans Mario Party, Wario dans Super Smash, Wario dans Mario Tennis, Wario dans Mario Kart… D’accord, mais où est le nouveau jeu de plateforme mettant en vedette l’anti-héros?

Le dernier était Wario Land Shake It sur Wii, juste avant que son développeur, Good Feel, se concentre sur les Kirby et les Yoshi en laine que l’on a pu voir sur Wii, Wii U, 3DS et Switch. La mauvaise/bonne nouvelle, c’est qu’ils sont sur le point de dévoiler un nouveau pour 2021, qui serait un jeu d’action 2D-3D avec une thématique samurai (donc aucun Wario en vue pour ce studio). Voici les premiers storyboard.

Indies does what Nintendon’t: le gameplay des Wario Land sera repris dans le jeu indépendant Pizza Tower, dont la démo est disponible en téléchargement sur itch.io.

Nous fêtons cette année le 20e anniversaire de Wario Land 4, comme quoi le temps passe vite! Bien sûr, nous avons pu voir Wario dans une multitude de jeux Wario Ware entre temps, mais eux aussi sont portés disparus. Wario Ware Gold sur 3DS est tout récent (2018), mais il n’était qu’une (excellente) compilation de microjeux provenant des autres jeux. Sur console de salon, Game & Wario sur Wii U (2013) était plutôt vide de contenu et dénaturé: c’était en fait une compilation de tech demo pour vanter les mérites du GamePad de la Wii U. Malgré ma plainte à propos du nombre de ports sur Switch, je pense qu’une version HD de Wario Ware Gold serait plus que la bienvenue.

Rhythm Heaven

D’ailleurs, une des raisons qui explique l’absence de nouveau Wario Ware, c’est qu’il est développé par la même équipe responsable des Rhythm Heaven (Nintendo SPD Groupe 1, qui alternent entre les deux franchises). C’est le même scénario qui s’est produit pour le jeu de rythme: une compilation sur 3DS qui semblait être un adieu à la série en 2015, puis ensuite, pas de nouvelles.

Peut-être qu’ils sont eux aussi sur le point de nous surprendre avec une sortie inattendue en 2021, que ce soit un tout nouveau concept ou une nouvelle mouture de Rhythm Heaven. N’oublions pas que son directeur, Masami Yone, se spécialise en jeu de rythme (Daigasso! Band Brothers, Jam with the Band, et … Brain Training?)

Indies does what Nintendon’t: nous l’avions déjà mentionné dans notre liste des jeux indépendants à venir en 2021, mais Rhythm Doctor est peut-être exactement dans vos cordes si vous cherchez un jeu du même type.

Mario Sport

Quatre ans après le lancement de la Switch, nous n’avons eu droit qu’à un seul jeu de sport Mario traditionnel: le mince en contenu Mario Tennis Aces. Son développeur, Camelot, est peut-être sur le point d’annoncer le projet sur lequel ils travaillent depuis 3 ans (Golden Sun? Aucune chance). On souhaite un Mario Golf. Le dernier, World Tour sur 3DS (2014) était tout à fait génial. Son seul défaut étant d’être prisonnier d’une console portable désuète. Nous sommes convaincus qu’un nouveau Mario Golf sur Switch serait un succès.

C’est peut-être le passage inaperçu de Mario Sports Mix sur Wii et Mario Sports Superstar sur 3DS qui a freiné leur ardeur. Sinon, les «Mario & Sonic aux Olympiques» sont toujours constants et toujours un peu médiocres, y compris la version Tokyo 2020 de ces fameux Olympiques qui n’ont jamais eu lieu.

Nintendo vient tout juste d’acquérir Next Level Games, responsable des derniers Luigi’s Mansion, mais aussi de Super Mario Strikers. Serait-ce leur prochain projet? Saviez-vous que Next-Level game a abandonné un projet nommé Super Mario Spikers qui était un mélange entre le volleyball et la lutte?

Super Mario World

On s’ennuie d’un bon Mario en 2D. Oui oui, je sais, nous avons eu droit à des New Super Mario Bros. sur 5 plateformes différentes au cours des 15 dernières années, mais ils sont tellement semblables les uns des autres, qu’on peut difficilement justifier le «New» dans leur titre. Leur look est plutôt générique, loin d’un Rayman Legends ou d’un Ori.

Même Yoshi’s Island (Super Mario World 2) a conservé son look de SNES datant de 26 ans, pour ses suites sur DS et 3DS. Imaginez un nouveau Yoshi’s Island dans une 2D magnifique, tel qu’imaginé par l’artiste Tohad sur DeviantArt.

Ce serait le moment d’en profiter pour brasser un peu les cartes et ajouter de nouveau modes, concepts, éléments de gameplay. Théoriquement, Super Mario Maker devrait être là pour nous offrir du contenu 2D à l’infini, mais il faut avouer que les niveaux en ligne n’ont rien à voir avec les jeux classiques.

Mario Kart

Même Mario Kart 8, 11e sur la liste des jeux les plus vendus de tous les temps, peut être une source de déception. Si vous avez joué à Mario Kart 8 depuis sa version Wii U, vous avez peut-être peur, vous aussi, que la Switch n’ait pas droit à sa propre version de Mario Kart. Ça pourrait laisser un trou d’une dizaine d’années sans nouveau contenu (sortie initiale en 2014). Nous avons adoré ce dernier jeu, mais on a largement fait le tour. (Ignorons pour les besoins de la cause la version mobile bourrée de microtransaction et la voiture téléguidée sympathique: on parle ici du souhait d’une véritable suite sur console de salon.)

On prendrait volontiers un port du jeu d’arcade Mario Kart Arcade GP DX

Un Mario Kart Ultimate, incluant tous les circuits de la série, est sans doute un rêve impossible. Beaucoup de travail? Peut-être, mais sachant que 48 des 145 pistes existantes peuvent être directement importées de Mario Kart 8 et qu’une telle compilation se vendrait comme des petits pains chauds, ça ne peut pas être un boulot aussi colossal que le développement d’un Red Dead Redemption 2 (qui est 13e meilleur vendeur de tous les temps, 2 places sous Mario Kart 8).

Hackers does what Nintendon’t: Parce que les fans eux, l’ont déjà fait! CTGP Revolution 1.03, un hack de Mario Kart Wii, contient 216 circuits, séparés en 54 grands prix.

Donkey Kong

Donkey Kong est lui aussi recherché depuis 2014, l’année de Mario Kart 8 sur Wii U, mais surtout de la sortie originale de Tropical Freeze. Le plus mystérieux dans tout ça, c’est que son développeur, Retro Studios n’a pas donné signe de vie depuis.

Nous savons qu’ils reprendront les rênes du développement de Metroid Prime 4 après l’échec de Bandai Namco, mais sur quoi ont-ils travaillé entre-temps? Selon les rumeurs, ils auraient cancellé un RPG avec le chant comme mécanique principale (à la manière de Wandersong). 6 ans, c’est tout de même un long temps mort pour des gens d’expérience comme Retro Studios.

Peut-être que Nintendo étend ses sorties en ces temps incertains et qu’ils ont déjà sous la main un projet terminé de Retro Studios à annoncer prochainement? Qui sait?

Indies does what Nintendon’t: le nouveau Donkey Kong Country des dernières années, c’est Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Le studio Playtonics est composé d’anciens employés de Rare, expliquant pourquoi on s’y sent comme à la maison.

Et vous, quelle franchise de Nintendo souhaitez-vous voir renaître?

Un texte de Martin Brisebois de Jeux.ca