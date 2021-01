10 meilleurs easter eggs de la franchise Hitman

Chaque jeu vidéo de la franchise Hitman contient des dizaines d’easter eggs. Les développeurs de chez IO Interactive ont un malin plaisir à cacher ce genre de petit secret dans leurs jeux. Afin de souligner l’arrivée de Hitman 3, voici les 10 meilleurs easter eggs de la célèbre franchise.

LE MONSTRE DU LOCH NESS (HITMAN : ABSOLUTION)

Dans la mission A Personal Contract, il y a deux statues en forme de coquillage. Pour déclencher l’easter egg, il faut ouvrir les panneaux qui cachent les fenêtres et détruire les deux coquillages. Le monstre du Loch Ness va rapidement sortir la tête de l’eau!

LE CAMION DE CRÈME GLACÉE PSYCHOPATHE (HITMAN : ABSOLUTION)

Il faut faire la courte mission End of the Road afin de déclencher ce easter egg. Il faut forcer les 5 vautours du niveau à s’envoler dans les airs et les abattre un par un. Si Lenny est toujours en vie, un camion de crème glacée va apparaître de nulle part et le frapper de plein fouet.

LA BOMBE NUCLÉAIRE (HITMAN : ABSOLUTION)

Dans le niveau Dexter Industries, dans la salle principale du complexe au début du niveau, il est possible d’apercevoir une vieille bombe suspendue dans les airs. Si vous tirez sur le bout de la bombe, une cinématique va se déclencher. On peut apercevoir un champignon nucléaire, avec le personnage de Lynch, des jeux Kane & Lynch, en avant-plan. Le niveau se termine sur un échec.

LE RAT CLUB (HITMAN : BLOOD MONEY)

Dans le sous-sol du niveau Curtains Down (Paris), un employé va se plaindre qu’il y a des rats. Si vous utilisez votre arme silencieuse afin de tuer tous les rats dans le sous-sol, une carte magnétique va apparaître sur la table.

Au 2e étage, vous pouvez utiliser la carte afin de déverrouiller une porte secrète. À l’intérieur, il y a un groupe de rat qui joue au poker et un autre groupe de rat qui font de la boxe afin de pouvoir mettre la main sur du fromage.

LUCKY COIN (HITMAN : BLOOD MONEY)

Probablement l’easter egg le plus connu de la franchise. Dans le niveau Till Death Do Us Part, il y a un groupe d’invité qui regarde deux hommes se battent. Il suffit de trouver une petite pièce de monnaie et de tirer dessus avec le pistolet silencieux. Les invités vont se dénuder et venir vous rejoindre en claquant des mains!

LE FANTÔME DE L’HOTEL (HITMAN : CONTRACTS)

Dans le niveau Traditions of the Trade, il y a une aile de l’hôtel qui est fermée. Si vous avez la clé maitresse, vous avez pouvoir explorer cette partie de l’hôtel. Il y a plusieurs miroirs, suffit de rester devant quelques secondes afin de faire apparaître le fantôme de l’hôtel.

RELEASE THE KRAKEN ! (HITMAN)

Dans le niveau Sapienza, suffit de tirer sur les 4 cloches du voilier dans un ordre bien précis (note la plus grave à la plus aiguë) afin de faire apparaître le Kraken. Ce dernier va engloutir le voilier et le faire disparaître.

IT’S A ME, MARIO… SALVATORE (HITMAN)

Dans le niveau Sapienza, il est possible de croiser deux plombiers avec un costume rouge et vert. C’est Mario et Luigi… Salvatore. Luigi répare des tuyaux dans la cuisine et Mario travaille dans les égouts. On peut même entendre ce dernier parler d’une « princesse » et imiter le son des « coins » dans Super Mario Bros.

C’EST TERMINER LA VIOLENCE, ON DANSE! (HITMAN)

Avec le costume du commandant militaire, vous pouvez mettre au repos tous les soldats de l’école. Une fois que c’est fait, il y a une salle avec deux soldats qui font du potinage. Suffit d’allumer l’interphone et la radio, tous les soldats vont se mettre à danser!

FLY, YOU FOOLS (HITMAN 2)

Dans le niveau Miami, si vous avez le costume de flamant et que vous neutralisez les deux cibles avec le costume, rendez-vous à l’extraction sur le toit, à l’hélisurface. Une cinématique spéciale sera déclenchée, où on voit l’Agent 47 voler vers d’autres cieux.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca