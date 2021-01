Internet fait exploser l’action de Gamestop

Ça fait des années que tout le monde prédit la fin de Gamestop, alias EB Games au Canada.

Pourtant, l’action de Gamestop a presque triplé depuis le début du mois, se situant en ce moment à 65$ USD.

Que s’est-il passé? Ont-ils finalement trouvé la recette du succès en vendant des Funko Pop et des tshirts de Fallout?

Pas vraiment, non.

En fait, l’histoire de l’action de Gamestop contient des paris sur ses déboires, des utilisateurs de Reddit en colère et des tentatives de piratage.

On vous explique tout ça.

Petit dans ses « short »

Ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que l’action de Gamestop est depuis un bon moment l’objet de ce qu’on appelle en investissement un « short ».

C’est quoi un short? Normalement, quand on achète une action, on l’achète en croyant qu’elle va monter de valeur et qu’on fera du profit quand on la vendra. Si j’achète une action de Jeux.ca à 1$, et que je la vend 6 mois plus tard au prix de 2$, j’ai doublé mon investissement. C’est simple.

Quand on fait un short, on parie plutôt sur l’inverse. On paie pour emprunter des actions à un investisseur. Disons que l’action de Umbrella Corp. est à 10$ l’action.

Je décide donc de « louer » 100 actions à un investisseur au prix courant, pour un total de 1000$. Dans 6 mois, il devra me rendre mon 1000$ et je devrai lui remettre 100 actions d’Umbrella Corp.

Entre temps, Umbrella se rend coupable d’une apocalypse de zombies, ce qui affecte son action, faisant plonger sa valeur de moitié.

Au bout du 6 mois, l’action est maintenant à 5$. Il ne m’en coûtera donc que 500$ pour racheter 100 actions à mon investisseur… qui lui devra quand même me remettre 1000$. J’ai donc empoché 500$.

C’est, en gros, un short. Ça peut être payant rapidement. Le problème, c’est que contrairement à un investissement standard, le risque est illimité.

Si j’achète 1000$ d’action, le plus que je peux perdre, c’est 1000$. Mais si je m’essaie à un short, et que la valeur de l’action augmente au lieu de diminuer, il n’y a pas de limite au montant que je peux perdre.

Une stratégie qui peut s’avérer risquée, comme certains l’investisseur le réalisent ces temps-ci.

Un investisseur-vedette rejoint la partie

Gamestop a l’une des actions les plus ciblées par des shorts, avec 138% de ses actions dans une telle position.

Or, ça pourrait faire mal à beaucoup d’investisseurs, alors que l’action a explosé dans les dernières semaines, pour deux raisons.

La première, c’est que l’action a connu un premier sursaut la semaine dernière quand Ryan Cohen, un investisseur et homme d’affaires bien en vue à annoncé qu’il se joignait au conseil d’administration de Gamestop (en plus de posséder 13% des actions).

De nombreux investisseurs ayant tenté un short ont alors décidé de vite racheter les actions, avant que le prix ne monte davantage et que leurs pertes soient encore plus grandes.

Ça n’a que contribué à faire augmenter le prix de l’action encore plus rapidement.

Reddit s’en mêle

Toute cette action a attiré l’attention de nombreux petits investisseurs, notamment ceux du subreddit r/wallstreetbets, une communauté d’investissement particulièrement volatile.

Leur influx soudain et massif n’a que stimulé davantage le prix de l’action.

Ces investisseurs hobbyiste se sont vraiment épris de l’action de Gamestop, avec une passion intense.

Quand Citron Research, une firme d’investissement s’est mise à déclarer que les acheteurs devraient éviter Gamestop, que l’action ne peut que s’écrouler (il faut noter qu’ils sont eux-même des short sellers), les redditors de r/wallstreetbets n’ont pas apprécié.

Mais cette rivalité a dépassé les termes habituels des échanges financiers. Une présentation de Citron a du être déplacée, puis annulée, après que des internautes aient proféré des menaces et tenté de pirater le compte de la firme.

L’action de Gamestop pourra-t-elle se maintenir à ce niveau? Qui des investisseurs de Reddit ou des financiers de Citron auront le dernier mot?

Achetez la garantie prolongée pour le savoir!

Un texte de Pier-Luc Ouellet de Jeux.ca