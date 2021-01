Scribble It, un «Fais-moi un dessin» gratuit

Pandémie oblige, les jeux sociaux en ligne sont de plus en plus nécessaires. Bonne nouvelle, vous pouvez ajouter Scribble It dans votre rotation!

C’est la formule classique: on vous donne un mot, et vous devez le faire deviner à vos adversaires en le dessinant rapidement. Le mot est lentement dévoilé dans le haut de l’écran une lettre à la fois, à mesure que le temps avance. Le joueur qui écrit le mot le plus rapidement gagne le plus de points.

Ce qui est génial par rapport à une partie avec une feuille et un marqueur, c’est que nous avons accès à une panoplie d’outils qui permettent de dessiner précisément et d’une manière efficace. Différentes tailles de crayon, une gomme à effacer, des outils pour créer des formes géométriques facilement, on peut même utiliser de la couleur (ça aide énormément, croyez-moi)!

Un DLC qui ouvre la porte au Steam Workshop

Mais le plus grand avantage, c’est sa compatibilité avec la fonction Workshop de Steam: des milliers de packs de mots créés par des utilisateurs sont disponibles en téléchargement.

Évidemment, les mots de base inclus dans le jeu pourront être devinés par quiconque, tandis que ceux dans le workshop sont beaucoup plus pointus. On y trouve de nombreux ensemble en lien avec des jeux vidéos, séries télé, films, comics et autres éléments de la culture geek. C’est donc possible d’en faire une expérience personnalisée pour vous et vos amis avec la même passion. Marvel, Nintendo, Harry Potter, tout y est.

Bien que l’on peut choisir une langue pour le jeu de base, ceux qui souhaitent y jouer en français devront se limiter à la centaine de packs français disponibles sur le workshop, contre un millier en anglais.

Étant donné que les réponses sont validées par une entrée de texte, ça peut ajouter une difficulté supplémentaire, particulièrement lorsque vous y jouez dans votre seconde langue ou avec des packs Workshop spécifiques. «Ah oui! Le Pokémon numéro 534! C’est quoi déjà? Konkeldur? Conkelldur? Konkeldurr? Meeeeeeerde!!!»

«Salut! C’est C_n_eldu_r!»

Scribble It est disponible gratuitement sur Steam, mais certaines fonctions sont réservées aux détenteurs du pack premium d’une valeur de 5$, notamment la fonction Workshop, la possibilité de jouer en équipe, et deux modes supplémentaires. Rassurez-vous, un seul joueur doit posséder le DLC pour activer ces fonctions (celui qui héberge la partie). Vu la qualité générale du produit, je recommande l’achat du DLC, ne serait-ce que pour encourager Detach Entertainment, le studio allemand pour qui Scribble It est leur première sortie commerciale.

Bien que Scribble It est loin d’être le seul à offrir son twist sur la formule «Fais-moi un dessin», c’est de loin le plus professionnel et amusant que j’ai pu tester. Si les Jackbox tentent de réinventer le jeu de dessin à chaque itération, ça fait tout de même du bien d’avoir une version pure et efficace du concept de base.

Téléchargez-le sur Steam gratuitement, plaisir garanti!

Un texte de Martin Brisebois de Jeux.ca