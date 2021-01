PlayStation Plus : les nouveautés de février 2021

En février, les abonnés du service en ligne PlayStation Plus en auront pour leur argent avec trois jeux de qualité. D’abord et avant tout, le jeu de course et d’action Destruction All-Stars qui avait été repoussé sortira enfin du garage. Lucid Games tient peut-être le prochain phénomène multi entre ses mains à l’instar de Fall Guys il y a quelques mois. Le jeu promet d’en mettre plein la vue avec son gameplay haletant. À la base un jeu de course de démolition, Destruction All-Stars ajoute son piquant avec du combat hors des véhicules pour créer une expérience hybride assez folle merci!

Control Ultimate Edition est un autre coup de coeur pour bien des joueurs qui fera son arrivée en février sur PlayStation Plus. Déjà disponible sur le service de streaming PlayStation Now depuis près d’un an, cette version ultime destinée aux joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 comprend les contenus The Foundation ainsi que AWE.

Le troisième jeu inclus dans la sélection du mois de février 2021 pour les abonnés au service PlayStation Plus est Concrete Genie. La création de Pixelopus prend place dans la petite ville de Denska, abandonnée et polluée. Le protagoniste Ash tente de retrouver les pages volées sur lesquelles il gribouillait tout en luttant contre ses assaillants. Grâce à différentes couleurs de peinture, le joueur crée des portraits vivants dans la ville. Un jeu très original compatible avec le périphérique de réalité virtuelle PlayStation VR.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca