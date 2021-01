Call of Duty: Warzone et le glitch de l’invisibilité

Depuis son arrivée sur le marché il y a un peu moins d’un an, Call of Duty: Warzone figure parmi les jeux gratuits les plus appréciés. En date du mois de décembre 2020, l’expérience de type Battle Royale comptait pas moins de 80 millions de joueurs.

Cela étant dit, Call of Duty: Warzone a aussi semé la controverse à plusieurs reprises. Malgré toute leur bonne volonté, Infinity Ward, Treyarch et Raven Software introduisent des bogues qui ont des répercussions majeures sur l’expérience de jeu. Après un glitch récent qui affectait l’atterrissage en parachute, l’utilisateur Scop3s a découvert une façon de devenir invisible.

Un habit ajouté récemment, Forest Spirit GRINCH, est au cœur de la controverse. L’élément cosmétique offert au coût de 1200 COD Points (environ 15 $) rend invisible à une distance de 34 mètres si l’ennemi n’est pas en mode de visée Aiming Down Sight (ADS). L’habit rend aussi invisible à une distance de 55 mètres si un joueur utilise le mode de visée précis. Toujours selon les recherches réalisées par Scop3s, le joueur devient partiellement visible à 125 mètres (on voit seulement la tête et l’arme) avec une arme dotée d’une lunette de visée avec zoom 4x.

Il s’agit de la deuxième fois en un mois que les joueurs découvrent une façon de devenir invisible dans Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Warzone et le problème des skins

Le glitch découvert par Scop3s met en lumière un problème récurrent avec Call of Duty: Warzone : celui des éléments cosmétiques nettement supérieurs. Activision ne semble pas avoir tiré les bonnes leçons. Pas plus tard que cette semaine, la communauté déchaînait sa rage envers le skin opaque Rook pour l’agent Roze.

La récompense offerte au niveau 100 de la Battle Pass pour la saison 5 de Call of Duty: Warzone permet de se fondre dans l’environnement…un peu trop bien. La situation est telle que bon nombre de joueurs s’acharnent sur leurs adversaires qui utilisent ce skin dans le but de les éliminer le plus rapidement que possible. Ajoutez à cela le fiasco GRINCH et vous obtenez un cocktail incendiaire pour la communauté du jeu qui n’est pas au bout de ses peines.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca