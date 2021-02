Judgment prépare son verdict sur PS5, Stadia et Xbox Series

Judgment, le jeu d’action et spin-off de la série Yakuza, sera distribué sur de nouvelles plateformes à compter du 23 avril 2021. En effet, Sega et le studio Ryu Ga Gotoku nous préparent une version améliorée sur PlayStation 5, Stadia et Xbox Series.

Parmi les nouveautés, notons une fréquence de 60 images par seconde (FPS), des temps de chargement réduits ainsi que tout le contenu téléchargeable (drones, figurines, filtres de caméra, etc.). La fluidité plus nette devrait changer beaucoup l’expérience globale, car sur PlayStation 4 il n’était pas rare d’atteindre un seuil en-deçà des 30 FPS.

En Occident, les fans pourront se procurer une version physique de Judgment sur PlayStation 5 et Xbox Series. En Asie et au Japon, la version disque sera limitée à la version PlayStation 5. Malheureusement, la sauvegarde PlayStation 4 ne sera pas compatible avec la version PlayStation 5. De plus, aucun moyen d’obtenir un rabais ou une mise à jour gratuite pour passer à la version supérieure n’est prévu.

Bande-annonce de Judgment sur PlayStation 5, Stadia et Xbox Series

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca