La Mass Effect Legendary Edition annoncée pour mai

Par voie de communiqué, Electronic Arts et le studio BioWare ont annoncé une date de sortie pour Mass Effect Legendary Edition. Le commandant Shepard reprendra du service à compter du 14 mai 2021 sur PC (Origin, Steam), PlayStation 4 et Xbox One. Bien entendu, les jeux seront aussi compatibles avec les consoles PlayStation 5 et Xbox Series.

La Mass Effect Legendary Edition regroupe la trilogie Mass Effect ainsi que tous les contenus téléchargeables (DLCs) de l’époque. Le dernier jeu de la série a vu le jour en 2012 et concluait de façon controversée cette série très appréciée dans le genre RPG et science-fiction.

Avec Mass Effect Legendary Edition, BioWare nous livrera une expérience encore plus aboutie grâce notamment à des modèles de personnages revus, des milliers de textures en plus haute résolution ainsi que des améliorations au niveau de l’éclairage et au niveau des ombrages dynamiques.

Le tout premier Mass Effect a été l’objet d’un travail colossal afin qu’il réponde mieux aux attentes des joueurs en 2021. Eden Prime, Ilos et Feros regorgent de nouveaux détails, mais c’est surtout les interfaces repensées qui plairont aux fans. Le combat et l’exploration sont deux facettes qui ont aussi été modernisées; système de visée qui répond mieux aux commandes, contrôle de son escouade avec prise en main rapide, contrôles Mako simplifiés, ce sera comme découvrir ce grand classique pour la première fois.

Fait intéressant, la trilogie comprend un éditeur de personnage unifié pour tous les jeux Mass Effect inclus dans la collection. Ce même éditeur a été bonifié : BioWare a ajouté de nouvelles coupes de cheveux, des maquillages et autres éléments cosmétiques.

Bande-annonce de Mass Effect Legendary Edition

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca