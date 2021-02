Total War: Warhammer III annoncé

Sega et le studio Creative Assembly ont annoncé le développement du jeu de stratégie Total War: Warhammer III. Ce dernier sera distribué plus tard en 2021 sur PC (Epic Games Store et Steam). Le studio Feral Interactive a été mandaté pour créer un portage pour les systèmes d’exploitation Linux et macOS qui devrait coïncider avec la sortie de la version Windows.

Sega a confirmé qu’en plus d’une version dématérialisée, une version physique de Total War: Warhammer III sera offerte dans certains territoires. Le scénario du jeu prend place au cours du règne de Karl Franz. Par conséquent, l’univers se base sur la 8ème édition des batailles fantastiques de Warhammer.

Au total, Total War: Warhammer III comptera neuf seigneurs légendaires à incarner et davantage de factions que les deux jeux précédents. Par exemple et en primeur, vous pourrez utiliser les factions Kislev et Cathay créées en collaboration avec Creative Assembly.

Voici une partie du communiqué officiel en français :

Les décisions que vous prendrez dans Total War: WARHAMMER III façonneront le conflit qui bouleversera la réalité, des mystérieux Territoires de l’Est jusqu’aux Royaumes du Chaos infestés de démons. Cet opus, véritable apogée de la trilogie Total War: WARHAMMER, offre une expérience du jeu de stratégie sans précédent.

De par son envergure exceptionnelle, cet affrontement inclut de nouvelles races emblématiques issues de l’univers de Warhammer le jeu des batailles fantastiques, dont les toutes premières apparitions de Kislev et Cathay dans un jeu vidéo, ainsi que les factions du Chaos (Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch). Les joueurs partiront en guerre avec la plus grande diversité de héros légendaires, de monstres gargantuesques, de créatures volantes et de pouvoirs magiques que la série n’ait jamais connu.

« Notre objectif, dès le départ, était de créer une série de jeux qui emporterait les joueurs dans un périple incroyable au sein de ce monde que nous aimons tous tant. » a expliqué Ian Roxburgh, le directeur du jeu. « L’énorme soutien témoigné par les joueurs a permis le succès des deux premiers opus et a élevé nos ambitions au niveau supérieur, c’est pourquoi nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir ce troisième épisode. »

« Le savoir-faire, l’implication et la fidélité au monde de Warhammer dont Creative Assembly a fait preuve au fil des années en travaillant sur l’illustre franchise Total War Warhammer ont fait le bonheur de Games Workshop, ainsi que celui des fans du monde entier. » a déclaré Jon Gillard, responsable mondial des licences. « La création et le développement des armées de Cathay et Kislev pour ce projet ont été très amusants pour nos développeurs et nous attendons avec impatience de les voir en action dans ce troisième volet colossal. »

Lors d’une grandiose nouvelle campagne, vous devrez choisir entre sauver un dieu mourant ou exploiter ses pouvoirs. Chaque race vous offre la possibilité de prendre un chemin différent dans le Royaume cauchemardesque du Chaos, qui scellera le sort du monde par son dénouement décisif.

L’affrontement à venir engloutira tout. Parviendrez-vous à triompher de vos démons ? Ou à les commander ?

Bande-annonce de Total War: Warhammer III

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca