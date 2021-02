Akira Yamaoka évoque un nouveau projet qui sera annoncé sous peu

Le compositeur japonais Akira Yamaoka, reconnu pour son travail avec la série Silent Hill et plus récemment The Medium, a confié en entrevue que le prochain projet auquel il a participé sera annoncé d’ici peu. L’information nous vient d’une vidéo produite par Al-Hub (voir ci-dessous).

Les rumeurs entourant la production d’un nouveau Silent Hill sont nombreuses. Il y a un an, Dusk Golem soulevait que Konami avait approché plusieurs studios pour créer deux nouveaux jeux dans cette série : un soft-reboot ainsi qu’un jeu sous forme épisodique.

Pour ce qui est des informations privilégiées concernant d’importantes séries d’horreur, Dusk Golem a souvent frappé dans le mille. Pour le futur de Silent Hill, les astres s’alignent : cette entrevue avec Akira Yamaoka est un autre indice prometteur. De plus, nous savons depuis un moment que l’artiste Masahiro Ito travaille sur un nouveau jeu vidéo.

Bientôt des nouvelles de Silent Hill?

Comme on dit, il n’y a pas de fumée sans feu. Silent Hill est l’une des séries d’horreur les plus connues après Resident Evil. Pourtant, les derniers jeux datent de 2012 avec Silent Hill: Downpour et Silent Hill: Book of Memories.

La mise de Konami sur le développement de sa division pachinko n’a certainement pas aidé. Il y a environ une semaine, nous apprenions également que la société japonaise restructurait ses opérations. Rien de mieux pour alimenter les rumeurs d’une vente de ses licences à succès comme Castlevania, Metal Gear Solid ou Silent Hill.

Pourtant il n’en sera rien, puisque Konami a indiqué ne pas vouloir cesser le développement de jeux vidéo. Au lieu de cela, elle procède à des restructurations et à des regroupements.

C’est précisément pourquoi l’entrevue avec Akira Yamaoka est si intéressante. Selon lui, nous aurons des nouvelles du projet sur lequel il travaille bientôt : avant l’été 2021 si tout va comme prévu. Cette petite phrase en particulier est révélatrice : « (…) Je suis sûr que ce sera celui que tu attends », a-t-il répondu à son interlocuteur.

Entrevue avec Akira Yamaoka réalisée par Al-Hub

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca