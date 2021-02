Le remake de Prince of Persia: The Sands of Time perdu dans le temps

Rien ne va plus pour le remake du jeu d’action et d’aventure Prince of Persia: The Sands of Time. Plus tôt aujourd’hui, Ubisoft a annoncé par l’entremise de Twitter que le jeu a encore été repoussé, cette fois à une date inconnue. Il ne sortira donc plus en mars 2021 sur PC (Epic Games Store, Ubisoft Store et Uplay), PlayStation 4 et Xbox One tel que prévu aux dernières nouvelles.

« Depuis l’annonce de Prince of Persia: Sands of Time Remake en septembre (2020), vous avez été nombreux à partager vos commentaires à propos de cette franchise bien-aimée. C’est votre passion et votre soutien qui poussent nos équipes de développement à créer le meilleur jeu possible. Ceci étant dit, nous avons choisi de modifier la date de sortie de Prince of Persia: Sands of Time Remake à une date ultérieure. Ce temps de développement supplémentaire permettra à nos équipes de livrer un remake au goût du jour tout en respectant le matériel source.

Nous comprenons que cette mise à jour peut surprendre et nous continuerons à vous tenir au courant du progrès entourant Prince of Persia: Sands of Time Remake. D’ici là, nous voulons vous remercier de votre soutien continu », peut-on lire dans une lettre adressée aux fans.

Effacer l’image du ridicule

Pour Ubisoft et ses studios situés en Inde, Prince of Persia: Sands of Time Remake devait introduire cette franchise à une nouvelle génération de joueurs. Le hic, c’est que la bande-annonce (voir ci-bas) n’est pas du tout flatteuse.

Avec un remake, les attentes sont bien plus élevées qu’un remaster. Les séquences de la nouvelle version ne sont tout simplement pas à la hauteur. En fait, Ubisoft n’aurait jamais dû présenter le jeu dans cet état. Preuve que le projet est en difficulté, il a déjà été repoussé à deux reprises. Il devait sortir à l’origine le 21 janvier dernier.

Un peu comme la présentation du jeu Halo Infinite, bien des joueurs conserveront l’image d’un jeu visuellement peu abouti avec Prince of Persia: Sands of Time Remake. Ubisoft avait une seule chance de faire bonne impression et c’est mission ratée de ce côté.

Bande-annonce de Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca