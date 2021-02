Final Fantasy XIV : résumé des annonces

Square Enix a révélé plusieurs nouveaux détails par rapport à son MMORPG Final Fantasy XIV. Voici un résumé de ce qui vous attend au cours des prochains mois.

Final Fantasy XIV: Endwalker

La nouvelle extension de Final Fantasy XIV s’intitule Endwalker. Cette dernière répondra à plusieurs questions, notamment ce qui a provoqué l’apocalypse (final days). Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur l’empire Garlean ainsi que la motivation des personnages Zenos et Fanadiel. Square Enix compte aussi en dire plus sur le sort de la Source (Hydaelyn) et de la divinité Zodiark. La vérité sera révélée au Héros de la Lumière qui, pour l’occasion, devra voyager jusqu’à la Lune.

L’extension Endwalker pour Final Fantasy XIV fera place à deux nouveaux métiers (jobs) : le premier est un soigneur et sage qui manie à perfection les boucliers. Le second se concentre sur les dégâts de mêlée et sera dévoilé plus tard.

Nouvelle extension oblige, le niveau maximal passera de 80 à 90. Avec Endwalker, les joueurs seront en mesure de s’acheter une maison à Ishgard (dès la version 6.1) et exploreront plusieurs nouveaux environnements à couper le souffle. Parmi les exemples donnés : la ville de Radz-at-Han à Thavnair, une île déserte et la cité impériale de Garlemald.

Un défi de taille attend les aventuriers avec Endwalker : l’invocation Anima vue pour la dernière fois dans Final Fantasy X. La nouvelle version a aussi été conçue par Tetsuya Nomura.

L’extension Endwalker pour Final Fantasy XIV sera offerte à l’automne 2021. Square Enix planifiait la date de sortie plus tôt, mais la pandémie a compliqué les choses.

Final Fantasy XIV sur PlayStation 5

Offert sur PC et PlayStation 4 depuis plusieurs années, Final Fantasy XIV sera porté sur PlayStation 5. Une phase bêta ouverte est prévue le 13 avril 2021. Cette version comprend plusieurs améliorations visuelles avec un affichage 4K et des temps de chargement beaucoup plus rapides.

Fait intéressant, les joueurs sur PlayStation 4 pourront passer à la version PlayStation 5 de Final Fantasy XIV sans frais supplémentaires. De plus, Square Enix a confirmé que les joueurs pourront tester une bonne partie du MMORPG sans payer. Plus précisément, les extensions A Realm Reborn et Heavensward seront gratuites jusqu’à la mise à jour 3.56. Le coût de la version complète de Final Fantasy XIV sur PlayStation 5 n’est pas encore connu. Sur PC, le prix gravite autour de 30 $.

Autres détails concernant le futur de Final Fantasy XIV

Square Enix s’est inspiré du jeu Harvest Moon; les joueurs pourront s’improviser fermiers sur une île sanctuaire

La dernière mise à jour de l’extension Shadowbringers sera déployée le 13 avril

sera déployée le 13 avril Les prochaines informations entourant Final Fantasy XIV seront dévoilées à l’événement Digital Fan Festival 2021 prévu les 14 et 15 mai 2021

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca