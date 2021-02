Le jeu Terraria annulé sur Google Stadia

Andrew Spinks, PDG du studio Re-Logic, a décidé d’arrêter le développement de Terraria sur Google Stadia.

Spinks, co-créateur du jeu Terraria, serait incapable d’accéder à ses comptes Google (Gmail, Youtube, Drive, etc.) depuis maintenant plus de 3 semaines. Selon ce qu’il affirme sur son compte Twitter, il a utilisé toutes les ressources à sa disposition afin de régler le problème, mais Google n’aurait pas été très coopératif. Toujours selon Spinks, aucune raison n’a été donnée afin d’expliquer pourquoi l’accès à ses comptes Google a été désactivé.

« @Google, mon compte est maintenant désactivé depuis plus de 3 semaines. Je ne comprends toujours pas pourquoi et après avoir utilisé toutes les ressources dont je dispose pour résoudre ce problème, vous n’avez rien fait d’autre que me faire tourner en rond.

Mon téléphone a perdu l’accès à des milliers de dollars d’applications acheté sur Google Play. Je venais d’acheter Le Seigneur des anneaux 4K et je ne peux pas le terminer. Mes fichiers Google Drive ont complètement disparu. Je ne peux plus accéder à mon compte Youtube. Le pire de tous est de perdre l’accès à mon compte Gmail que j’utilisais depuis plus de 15 ans.

Je n’ai absolument rien fait pour enfreindre vos conditions de service, alors j’en déduis que c’est votre façon de couper les ponts. Eh bien soit. Terraria pour Google Stadia est annulé. Mon entreprise ne supportera aucune de vos plateformes à l’avenir.

Je ne serai pas associé avec une entreprise qui valorise si peu ses clients et partenaires. Faire des affaires avec vous est un handicap. » – Andrew Spinks, 8 février 2021 via son compte Twitter

Le jeu n’avait pas été officiellement annoncé sur la plateforme, mais un utilisateur de Reddit a récemment aperçu le jeu sur le site de la PEGI (l’équivalent du ESRB en Europe) pour une sortie possible le 29 janvier 2021…

Google n’a toujours pas réagi pour le moment à cette déclaration publique. Cette controverse arrive une semaine après que Stadia ait annoncé qu’il fermait ses deux studios internes de développement, basé à Montréal et Los Angeles.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca