Wreckfest vous invite à son tournoi Wrecknado

Le jeu de course et de démolition Wreckfest de Bugbear Entertainment livre du nouveau contenu. Depuis environ un mois, les joueurs pouvaient participer à un tournoi hivernal. Pour l’occasion, certaines pistes étaient recouvertes d’un léger manteau de neige. Un mode spécial permettait aussi de lancer d’énormes boules de neige et semer le chaos sur les pistes.

Le tournoi de février introduit une nouvelle piste, Wrecknado, offerte en format course ou arène de démolition. Celle-ci a été conçue pour favoriser un maximum de chaos. Sa caractéristique principale est l’inclusion de plusieurs boucles qui se rejoignent au centre de la piste. Le but est d’utiliser le nouveau véhicule Gorbie (offert en DLC) et causer autant de dégâts que possible avant de franchir la ligne d’arrivée!

Pour accompagner la nouvelle piste, Bugbear Entertainment ajoute quelques véhicules avec l’ensemble Reckless Car Pack (5,49 $). Ce dernier comprend les modèles Blade, Gorbie et Stepvan. Il est inclus avec la Season Pass 2 du jeu.

La mise à jour prévoit également quelques récompenses supplémentaires à débloquer avec les points de tournoi : un habillage de taxi « Taxi Wrecker » pour le véhicule Rammer RS et un habillage « Drag 55 » inspiré des courses de dragsters pour le modèle Bulldog.

Enfin, Bugbear Entertainment a procédé à quelques améliorations pour Wreckfest. La mise à jour prévoit plusieurs correctifs et une meilleure prise en main de certains véhicules comme le sofa mobile. La liste exhaustive des changements est disponible sur les forums officiels du jeu.

Bande-annonce : Wreckfest et son tournoi Wrecknado

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca