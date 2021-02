Crash Bandicoot 4: It’s About Time bientôt sur toutes les plateformes

Activision et le studio Toys for Bob ont annoncé que Crash Bandicoot 4: It’s About Time sera bientôt porté sur d’autres plateformes. Sorti à l’origine sur PlayStation 4 et Xbox One le 2 octobre 2020, cette nouvelle aventure du marsupial se transportera sur PlayStation 5, Switch et Xbox Series à compter du 12 mars 2021. Une version PC offerte par l’entremise du service en ligne Battle.net suivra plus tard cette année.

Les joueurs qui possèdent déjà Crash Bandicoot 4: It’s About Time pourront passer à la nouvelle version sans frais. Les sauvegardes pourront aussi être transférées. La seule exception à cette règle est au Japon, où il ne sera pas possible de passer à la version améliorée sans payer.

Sur PlayStation 5 et Xbox Series, Crash Bandicoot 4: It’s About Time bénéficiera d’une résolution 4K à 60 images par seconde. De plus, les temps de chargement seront réduits et l’audio 3D bien plus poussée. À noter que sur Xbox Series S, la résolution 4K est convertie et non native.

Sur PlayStation 5, Crash Bandicoot 4: It’s About Time fera bon usage de la manette DualSense. Le retour tactile intégré promet une immersion inégalée, par exemple avec le canon à ADN de Neo Cortex.

Vers une annonce importante pour le 25e anniversaire de Crash Bandicoot?

En marge de cette annonce, Activision laisse planer de nouveaux projets entourant la licence Crash Bandicoot qui célèbre ses 25 ans en 2021.

« Les fans de Crash Bandicoot devraient porter attention à une tonne de festivités de la part d’Activision Blizzard qui ont pour but de les impliquer tout au long de l’année. Ils peuvent s’attendre à davantage d’informations au sujet de la version PC à une date ultérieure ainsi qu’à d’autres événements plaisants qui viendront souligner le 25e anniversaire ».

Bande-annonce de Crash Bandicoot 4: It’s About Time sur PC, PlayStation 5, Switch et Xbox Series

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca