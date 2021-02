Borderlands 3 : le téléchargement « Director’s Cut » prévu en mars

Par voie de communiqué, 2K Games et le studio Gearbox Software ont annoncé du nouveau contenu pour le jeu de tir Borderlands 3.

Intitulée Director’s Cut, cette nouvelle version est incluse avec la Season Pass 2 ou vendue séparément au coût de 19,99 $. Elle sera mise en vente dès le 18 mars 2021. Voici ce qu’elle contient :

Nouveau raid : Hemovorous l’invincible

Nouvelle série de missions « meurtres et mystères »

Nouvelle mécanique d’analyse de scènes de crime

Trois Vault Cards. Ces dernières augmentent de niveau lorsque vous en équipez une et complétez des défis (quotidiens et hebdomadaires). Il existe plus de 100 défis différents pour assurer une diversité à chaque partie. Les cartes sont une nouvelle façon d’obtenir du butin à votre niveau et des éléments cosmétiques avec une thématique commune

Les Vault Cards fonctionnent un peu comme une Battle Pass. La première, incluse au lancement de la Director’s Cut, honore les héros tombés au combat dans la série Borderlands avec des objets qui leur sont dévoués. Les deux autres cartes sont prévues d’ici la fin de 2021

Une tonne de contenu inédit de type « dans les coulisses » de Borderlands 3. Cela comprend des bloopers, du contenu retiré, des illustrations, des storyboards et bien plus par rapport au développement du jeu

Quatre nouveaux ensembles d’éléments cosmétiques, The Disciples of the Vault. Chaque ensemble comprend un corps unique et une tête correspondante. Donnez à vos Chasseurs de l’Arche un look différent comme s’ils avaient rejoint le culte. Chaque ensemble sera vendu séparément ou offert avec la Season Pass 2 / la version ultime du jeu

Tales from the Borderlands de retour sous peu!

En plus de la Director’s Cut, 2K Games et Gearbox Software ont annoncé que le jeu narratif Tales from the Borderlands sera de retour en format numérique dès le 17 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (rétrocompatible sur PlayStation 5 et Xbox Series). La nouvelle version du jeu regroupe les cinq épisodes pour la toute première fois.

Un événement pour fêter la St-Valentin dans Borderlands 3

L’événement saisonnier Broken Hearts Day sera de retour cette année dans Borderlands 3 à compter du 11 février. À cette occasion spéciale, certains ennemis sont éperdument amoureux, ce qui est représenté par un cœur au-dessus d’eux. Tirer sur un coeur déclenche une habileté spéciale; tirez-en assez pour débloquer des récompenses uniques.

Il existe cinq objets spéciaux à débloquer au total pour la durée de cet événement. Les récompenses de 2020 sont de retour avec une coloration différente ainsi que deux armes légendaires. Broken Hearts Day se tiendra jusqu’au 25 février.

De gros rabais pour Borderlands 3

Si vous n’avez pas encore votre copie de Borderlands 3, le moment est bien choisi, car 2K Games et Gearbox Software proposent une réduction de 50 % du prix de vente normal de la version ultime du jeu pour une durée limitée. La version super deluxe, quant à elle, voit son prix fondre de 55 % sur PC (Epic Games Store, Steam) et Xbox (Microsoft Store).

Enfin, l’édition standard de Borderlands 3 sera offerte à 67 % du prix courant sur PC, PlayStation et Xbox.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca