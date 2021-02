Spiritfarer présente ses plans pour 2021

Le jeu Spiritfarer du studio québécois Thunder Lotus Games est l’une des plus belles découvertes de la scène indie de 2020. En 2021, les développeurs nous préparent trois mises à jour majeures au printemps, à l’été et à l’automne.

« Nous sommes ravis des éloges que Spiritfarer a reçus depuis son lancement », a déclaré Nicolas Guérin, directeur créatif de Spiritfarer. « Le projet a également attiré un groupe de fans très passionnés, ce qui est formidable car l’équipe est ravie de continuer à soutenir le jeu cette année ! Je m’en voudrais de ne pas remercier nos fans pour leur contribution importante alors que nous explorions diverses idées de nouveau contenu pour Spiritfarer. Vos commentaires nous ont définitivement aidés à déterminer la meilleure voie à suivre pour le projet! »

Mise à jour printanière pour Spiritfarer

Arrivée d’un nouvel esprit : Lily

Plus d’histoire avec Stella

Coopération améliorée

Quelques améliorations globales pour le jeu

Dans la mise à jour du printemps, Stella est bien plus à l’aise avec son rôle de guide spirituel. Ses mémoires fleurissent dans sa cabine en de jolies fleurs qui attirent des papillons. Cela mène à la découverte d’un nouvel esprit, Lily, la sœur cadette de Stella.

Lily est le seul esprit actif de nuit. Elle permet à Stella de bien voir malgré l’obscurité.

Pour ce qui est du mode coopératif, ce dernier bénéficiera d’une nouvelle interface utilisateur. De plus, il sera possible de pêcher entre amis!

Mise à jour estivale pour Spiritfarer

Arrivée d’un nouvel esprit : Beverly

Nouveaux bâtiments pour le bateau

Nouveaux objets à collectionner

Nouvelles recettes à découvrir

Quelques améliorations globales pour le jeu

Lorsqu’elle visite Oxbury, Stella est approchée par une étrangère qui est en fait son ancienne voisine Beverly. Elle se sent seule sur l’île et aime discuter du passé avec quelqu’un de confiance.

La mise à jour inclura une nouvelle pièce des archives où Stella pourra étudier de nouveaux objets à collectionner, les feuilles acétates.

Mise à jour automnale pour Spiritfarer

Arrivée de deux nouveaux esprits : Jackie et Daria

Nouvelle île

Nouveaux bâtiments et ressources pour le bateau

Nouvel événement

Stella obtient les coordonnées pour atteindre une nouvelle île qui est l’hôte d’un hôpital délabré. Elle y fera la rencontre de deux nouveaux esprits, Jackie (aidant) et Daria (patiente).

À propos de Spiritfarer

Spiritfarer est un jeu de gestion cosy sur le thème de la mort, dans lequel vous incarnez Stella la Navigatrice, une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec les esprits et prenez soin d’eux avant de les mener vers l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez, cuisinez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis.

Spiritfarer est présentement disponible sur : Xbox Game Pass, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam, Epic Games Store et GOG.

À propos de Thunder Lotus

Depuis 2014, Thunder Lotus aspire à développer des jeux vidéos d’une puissance saisissante. L’entreprise regroupe des vétérans de l’industrie ayant accumulé une quarantaine d’années d’expérience et publié plus de vingt jeux. Thunder Lotus aspire à transformer ses conceptions originales en expériences interactives captivantes à lesquelles l’équipe elle-même souhaiterait pouvoir jouer.

En 2014, le fondateur du studio, Will Dubé, a quitté son poste de concepteur de jeu mobile dans le but de lancer Jotun sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Autant un succès critique que d’estime, Jotun a cumulé plus d’un million de joueurs depuis sa parution à l’automne 2015. Sundered, paru en 2017,, s’appuie sur les atouts du studio pour repousser considérablement la barre artistique et technique du jeu précédent. La troisième production de Thunder Lotus, Spiritfarer, sera disponible en 2020 sur les plateformes suivantes : Xbox Game Pass, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam, Epic Games Store et GOG.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca