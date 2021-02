Behaviour Interactif, un employeur de choix

Pour une deuxième année consécutive, le studio Behaviour Interactif figure parmi les meilleurs employeurs de Montréal. Cette prestigieuse distinction a été accordée dans le cadre d’un concours organisé par MediaCorp Inc.

Le concours vise à reconnaître les entreprises du Grand Montréal au sein desquelles l’environnement de travail est exceptionnel. Les lauréats sont choisis en fonction de critères comme le climat de travail, les avantages sociaux, les vacances et les congés, la gestion du rendement et l’engagement communautaire.

Voici quelques raisons pourquoi Behaviour Interactif se distingue dans l’industrie, tel que décliné par voie de communiqué :

Environnement de travail de calibre mondial

Fièrement situé dans le quartier Mile-Ex de Montréal, Behaviour Interactif emploie plus de 700 employés. L’entreprise est très fière d’offrir un environnement de travail de premier ordre qui met l’accent sur l’importance de l’équilibre travail-vie personnelle. En voici quelques exemples :

Une nouvelle politique de travail permettant une plus grande flexibilité aux employé-e-s pour déterminer où et quand ils travaillent

De généreux privilèges et avantages sociaux, y compris une couverture d’assurance maladie complète pour tous les employé-e-s dès le premier jour ou un REER collectif (facultatif)

Des nombreux congés et un programme flexible de remboursement

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été en mesure de conserver notre place au palmarès des meilleurs employeurs de Montréal malgré les défis sans précédent rencontrés en 2020 », a déclaré Rémi Racine, PDG et producteur exécutif de Behaviour Interactif. « Nous cherchons constamment des façons de nous perfectionner, d’améliorer la vie de nos employés et de solidifier davantage notre réputation d’employeur de classe mondiale. Nous apprécions véritablement ce défi créatif et accueillons avec plaisir cette reconnaissance de nos efforts ».

« La dernière année a été éprouvante sur les plans émotionnel, physique et mental », a affirmé Kristina Leung, rédactrice en chef du projet avec MediaCorp. « Mais les organisations ont travaillé rapidement et sans relâche pour fournir un soutien essentiel aux employés afin d’atténuer les préoccupations pressantes et de contribuer à un effort collectif plus vaste en ce qui concerne l’intervention du Canada en réponse à la pandémie ».

À propos de Behaviour Interactif

Fondé en 1992, Behaviour Interactif est le plus grand éditeur et développeur indépendant canadien de jeux vidéo. La société emploie plus de 700 personnes dans son studio de Montréal. Fort de sa licence originale primée Dead by Daylight et de son jeu de rôle stratégique Game of Thrones Beyond the Wall, Behaviour continue de s’affirmer comme un développeur mondial de tout premier plan. Behaviour compte parmi ses partenaires quelques-unes des marques les plus reconnues dans le monde, dont Activision, Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoft et bien d’autres. Pour plus d’informations, veuillez consulter : bhvr.com.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca