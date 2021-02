Opinion – Lady Dimitrescu, le nouveau coup de cœur des gamers

On pourrait penser que ce qui retient l’attention des gamers concernant Resident Evil 8: Village, c’est sa date de sortie prochaine. Pourtant, le prochain jeu d’horreur et de survie de Capcom fait jaser pour une autre raison.

Impossible de passer sous silence la réaction des joueurs obnubilés par Lady Dimitrescu, protagoniste et vilain de Resident Evil 8. Pas parce que nous avons affaire à une vampire, ce qui détonne du thème habituel des zombies, mais bien parce qu’elle mesure environ 2,75 mètres (9 pieds et 6 pouces).

Une autre famille bien sympathique

Capcom dépassé par la popularité de son propre personnage

Cette « vampire charmeuse » a enflammé les réseaux sociaux depuis son dévoilement. À un tel point que le directeur artistique de Resident Evil 8, Tomonori Takano, a partagé un long message à ce sujet sur Twitter.

« (…) Lady Dimitrescu et ses filles ont beaucoup attiré l’attention, bien plus que ce que nous avions anticipé. C’est génial qu’elles soient en mesure d’être sous les feux de la rampe en tant qu’icônes de Resident Evil Village. Lady Dimitrescu en particulier a été accueillie en grande pompe ici comme à l’international. Toute l’équipe de développement en est reconnaissante », a-t-il exprimé.

L’anamnèse d’un personnage percutant

La plupart des œuvres de fiction mettent en place des conflits et des personnages qui devront les résoudre. Les héros et les vilains occupent donc une place primordiale dans la création d’un scénario; les jeux vidéo en sont un bon exemple.

On se souvient peut-être pas de la mission du groupe Avalanche dans Final Fantasy VII, mais impossible d’oublier qui est Sephiroth. Devil May Cry est une excellente série d’action où Vergil volait la vedette dans le troisième volet. Le Nemesis dans Resident Evil 3 était impitoyable et contribuait beaucoup à l’atmosphère du jeu.

Il était donc normal pour Capcom de concevoir des personnages à la fois troublants et effrayants pour Resident Evil 8: Village. « Au cours des premiers stades de la planification, nous avons décidé d’opter pour un château et des motifs de vampire », a expliqué Tomonori Takano. « Cependant, nous ne voulions pas être contraints par la façon dont les vampires sont dépeints dans différentes formes de divertissement populaire ».

Lady Dimitrescu a été inspirée notamment de la tueuse en série Elizabeth Báthory, de Morticia Addams (du film La Famille Addams) et de la légende urbaine Hashaku-sama, une histoire de fantôme très populaire au Japon.

Au premier coup d’œil, Lady Dimitrescu ne partage que très peu de caractéristiques avec les vampires de la littérature hormis un teint pâle et des yeux de chat. L’idée de reprendre un concept bien établi et de le transformer pour arriver à un résultat différent fonctionne très bien dans le cas de Capcom.

L’épée à double tranchant d’un personnage comme Lady Dimitrescu

L’engouement envers le nouveau vilain de Resident Evil 8: Village a pris de court Capcom. Il s’est fallu peu de temps avant que des fans un peu trop émoustillés transposent leur fantasme d’être la proie d’une vampire géante au style victorien dans des œuvres personnelles plus ou moins explicites.

Un coup d’œil rapide sur des sites comme DeviantArt nous rappelle que la ligne entre bon goût et déplacé est mince. Parce qu’avec un corps de plus de deux mètres, vous comprendrez que la poitrine est elle aussi démesurée.

Certes, les illustrations amateur seront toujours une réalité de notre monde. Mais pour Capcom et Resident Evil 8: Village, l’attention n’est plus sur Ethan dans un village où vampires, sorcières et loups-garous se côtoient. Tout se concentre sur la plantureuse vampire. Quelque chose se perd dans la folie entourant Lady Dimitrescu, accentué mille fois par les réseaux sociaux.

Un exemple soft de Lady Dimitrescu par l’artiste Wickellia

Peu importe ce que l’on peut en penser, au final, c’était un coup de génie de la part de Capcom. Resident Evil 8: Village sera distribué le 7 mai 2021 et je vous garantis que le brouhaha entourant Lady Dimitrescu contribue à mousser l’intérêt envers ce huitième titre principal.

Parlez-en en bien ou parlez-en en mal, mais parlez-en…

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca