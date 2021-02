Et si The Witcher 3 était disponible sur PS1

Ça vous arrive d’imaginer à quoi ressemblerait les grosses productions d’aujourd’hui, comme The Last of Us, Cyberpunk 2077 ou The Witcher, si le jeu était disponible sur des vieilles consoles comme la PlayStation ou la Nintendo 64?

C’est ce que l’on appelle faire un demake, prendre un jeu vidéo moderne et le développer pour une plateforme plus ancienne, avec les contraintes qui viennent avec.

Le développeur de jeu mobile Anders Lundbjörk a récemment publié une vidéo où il demake et parodie la scène du bain dans le jeu The Witcher 3.

Ce dernier a aussi fait une courte vidéo afin d’expliquer comment il fait ses fameuses vidéos rétro. Si vous avez un peu d’expérience en modélisation 3D ou avec le moteur de jeu Unity, ce n’est pas très complexe à réaliser. Suffit d’avoir une bonne idée et le temps pour la réaliser.

C’est aussi lui qui a fait la vidéo « Cyberpunk 2077 but it’s for PS1 » le mois dernier, qui a été vue plus de 1,2 million de fois sur YouTube.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca