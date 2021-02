Call of Duty: un nouveau titre pour les fêtes

Si vous faites partie de ceux qui achetez le nouveau Call of Duty chaque année tel un rituel, j’ai une bonne nouvelle pour vous! Activison a officiellement annoncé un nouveau jeu pour la franchise dont la sortie est prévue durant la période des fêtes 2021.

Malheureusement, ils n’ont pas voulu révéler de détails supplémentaires à propos de ce nouveau Call of Duty durant la téléconférence du 4e trimestre 2020 diffusée le 4 février dernier. Par contre, il est possible de regarder l’historique des titres précédents et de faire quelques prédictions.

Pour commencer, si l’on se fie au cycle des dernières années, 3 studios majeurs s’alternent le développement des jeux: Infinity Ward, Treyarch et Sledgehammer Games. Le premier a sorti Modern Warfare en 2019. Le deuxième a sorti Black Ops 4 en 2018 et plus récemment, Black Ops Cold War en 2020. La sortie de celui-ci était initialement prévue en 2021, mais a été précipitée d’une année entière ce qui pourrait expliquer les critiques mixtes à son égard. Les raisons de ce devancement restent spéculatives, mais des désaccords entre Raven Software et Sledgehammer Games ainsi que le départ des co-fondateurs de ce dernier seraient en cause. Il ne serait donc pas tiré par les cheveux de croire que Sledgehammer Games prendrait le relais pour la sortie d’un Call of Duty en 2021.

Ensuite vient le sujet de la date de sortie. À quelques exceptions près, les titres de Call of Duty ont connu une sortie allant de fin octobre à début novembre à une fréquence annuelle et toujours les vendredis. Une source près du milieu dont les fuites se sont maintes fois avérées exactes a gazouillé un diagramme ou l’on peut y voir une date de sortie le vendredi 12 novembre 2021. Ça cadre avec le modus operandi d’Activison.

Là où l’information manque cruellement, c’est au sujet du thème du nouveau Call of Duty. La série ayant fait le tour de pratiquement toutes les guerres importantes où les États-Unis ont joué un rôle et exploré l’avenue futuriste, il est difficile d’imaginer où ils nous transporteront dans ce titre à venir. Les rumeurs qui circulent semblent pointer en direction d’une suite, possiblement à Modern Warfare, Advanced Warfare ou WW2. La seule garantie que nous avons, c’est qu’il y aura assurément une campagne solo, du multijoueur avec des cartes recyclées des titres précédents et Warzone!

Et en parlant de Warzone

Le très populaire mode de jeu est là pour rester. C’est ce qu’a annoncé Activison pendant la téléconférence du 4 février à ses investisseurs. Avec la sortie de Cold War, Warzone s’est vu ajouter beaucoup d’armes ainsi que quelques opérateurs et le mode de jeu gratuit à toujours la cote auprès des adeptes de Battle Royale. Il est aussi un excellent outil de commercialisation dont Activision s’est servi à plusieurs reprises afin de promouvoir du contenu à venir. Le nouveau Call of Duty nous sera-t-il révélé par l’entremise d’un évènement spécial dans Warzone?

