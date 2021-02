Opinion – Voici ce qui vous attend lors du Nintendo Direct de février

Aujourd’hui, on se réjouit de l’annonce d’une nouvelle capsule vidéo Nintendo Direct. Et pas une promotion dédiée à Super Smash Bros. Ultimate cette fois, mais une « vraie » vidéo générale de 50 minutes.

C’était à peu près temps, car la dernière capsule Nintendo Direct qui survolait les sorties Switch à venir date de plus d’un an. L’occasion rêvée donc de sortir ma boule de cristal et prédire ce qui sera annoncé demain.

Le spécial 35e anniversaire de la série The Legend of Zelda

Demain concorde à quelques jours près au 35e anniversaire de Link. Pour célébrer cette étape importante d’une franchise majeure, Nintendo nous annoncera plusieurs choses :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sortira au mois de novembre 2021. La mécanique principale est de pouvoir choisir entre Link et la princesse Zelda pour parcourir le monde dévasté d’Hyrule. Les donjons traditionnels seront de retour

sortira au mois de novembre 2021. La mécanique principale est de pouvoir choisir entre Link et la princesse Zelda pour parcourir le monde dévasté d’Hyrule. Les donjons traditionnels seront de retour The Legend of Zelda 3D Collection sortira en mars 2021 et comprendra les jeux suivants : Ocarina of Time, Majora’s Mask, Wind Waker et Twilight Princess

sortira en mars 2021 et comprendra les jeux suivants : Ocarina of Time, Majora’s Mask, Wind Waker et Twilight Princess Les volets DS que sont Spirit Tracks et Phantom Hourglass seront offerts en 2021 sur Switch, mais pas de la façon que vous pensez. Comme d’habitude, les jeux Game Boy Advance seront ignorés

Skyward Sword, qui ne sera pas inclus dans la collection 3D, aura droit à un remaster en septembre 2021

Du contenu additionnel (DLC) pour Hyrule Warriors: Age of Calamity sera disponible dès le mois de mai 2021 et ajoutera une dizaine d’heures avec un scénario inédit

Bravely Default II

Dernier blitz publicitaire par le biais d’une nouvelle bande-annonce pour le jeu de rôle japonais prévu le 26 février sur Switch.

Nintendo Switch Pro

Le nouveau modèle plus performant de la Switch sera distribué au temps des Fêtes 2021 afin de coïncider avec Breath of the Wild 2. Toutefois, Nintendo réserve un autre Direct pour parler en long et en large de la console.

Le spécial 35e anniversaire de la série Metroid

Rien à signaler ici, vous vous rappelez du 30e ou du 25e vous?

New Pokémon Snap

Le jeu sera immortalisé en avril 2021. Pour les autres annonces Pokémon, attendez le 27 février.

Super Smash Bros. Ultimate

Impossible de ne pas parler du jeu pour Nintendo, donc il y aura bel et bien une bande-annonce demain concernant son prochain DLC. Crash Bandicoot entrera dans l’arène!

Je ne suis pas le seul à penser ça!

Plein de portages à venir

13 Sentinels: Aegis Rim

Disco Elysium (juin 2021)

Grounded

Serious Sam 4

Metroid Prime Trilogy

Quelques indés à venir

Monster Train

Rogue Legacy 2

Root (mi-avril 2021)

Slay the Spire

Voilà qui met un terme à mes prédictions. Revenez-nous voir demain pour constater à quel point le futur était dessiné d’avance!

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca