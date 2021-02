No Man’s Sky : la mise à jour Companions arrive

Le jeu d’exploration spatiale No Man’s Sky créé par le studio Hello Games continue d’étendre ses horizons. La plus récente mise a jour intitulée Companions ajoute la possibilité de parcourir l’univers avec un ami extra-terrestre.

Ces compagnons sont en mesure de dénicher des ressources rares pour vous, de vous défendre contre des créatures hostiles, de vous alerter de dangers et plus encore. Chaque créature découverte dans No Man’s Sky peut être apprivoisée à l’exception de celles qui vous attaquent à vue.

Un peu à l’image de la série Pokémon, il est important de nouer une relation étroite avec son compagnon qui hérite des traits de sa version adulte sans en être une copie exacte. Il faut nourrir le compagnon, jouer avec et demeurer à l’écoute de ses besoins transmis par votre lien neural.

Chaque compagnon de No Man’s Sky peut être personnalisé avec la possibilité de modifier la couleur des accessoires. Jusqu’à six créatures peuvent être adoptées en simultané et un registre tient compte de toutes vos découvertes à ce sujet.

Fait intéressant, les compagnons bien entretenus pondent des oeufs qui, à l’éclosion, libèrent une nouvelle forme de vie. C’est un peu comme les évolutions dans Pokémon!

Bande-annonce : mise à jour Companions de No Man’s Sky

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca