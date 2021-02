Neverwinter vous invite à découvrir l’Épisode 1 : La Dent de fer

Perfect World Entertainment et Cryptic Studios ont le plaisir d’annoncer aujourd’hui que le premier des trois épisodes de la nouvelle extension de Neverwinter, Sharandar, intitulé l’Épisode 1 : La Dent de fer, est désormais disponible sur PC (Steam, Epic Games Store et Arc), et sortira sur Xbox One et PlayStation 4 le 16 mars prochain.

La Dent de fer marque la première phase des aventures dans la nouvelle version des terres mystiques de Sharandar, découverte lors de sa toute première extension en 2013 : Fury of the Feywild. Les aventuriers y découvriront le nouveau centre d’activité de la Nouvelle Sharandar, la zone d’aventure des Ruines de Malabog, le donjon de haut niveau Le Tombeau des étoiles, tout en combattant des ennemis et obtenant des récompenses épiques. Le prochain épisode, Épisode 2 : La gardienne des âmes, sortira sur PC en avril et sur consoles au mois de mai.

« La Dent de fer constitue un équilibre entre le neuf et l’ancien, puisque l’épisode conserve d’une part l’esprit de Sharandar que les fans de Neverwinter adorent, mais ajoute d’autre part de nouveaux aspects qui plairont à tous les aventuriers, explique Chris Whiteside, producteur exécutif de Neverwinter. La communauté Neverwinter a réclamé plus de mondes évolutifs à explorer. C’est pour cela que nous avons hâte que les aventuriers découvrent les terres féeriques comme ils ne les ont jamais vues. »

Au fil des trois épisodes épiques de la toute nouvelle extension de Neverwinter, les joueurs retourneront à Sharandar pour mettre fin à une sinistre menace qui plane sur le Feywild et sa forteresse elfique ancestrale. La Dent de fer propose aux nouveaux joueurs comme aux anciens de découvrir les terres du Feywild et Sharandar, et de se rendre aux Ruines de Malabog pour enquêter sur la disparition d’un dignitaire elfe. Confrontés à des créatures brutales qui n’hésiteront pas à tuer les imprudents qui entrent dans les ruines, les joueurs devront unir leurs forces pour mériter le titre de Protecteurs du Feywild et s’opposer aux ténèbres.

Les aventuriers découvriront également que dans les profondeurs de la forêt, un sabbat d’anciennes guenaudes s’est approprié les terres aux abords de Sharandar et a réuni les sbires abandonnés de Malabog, ainsi que d’autres créatures depuis bien longtemps ignorées des cours féeriques. Dans La Dent de fer, les joueurs devront faire équipe pour pénétrer dans le repaire de l’ignoble Guenaude, la première des trois guenaudes de Sharandar, situé au sein des Ruines de Malabog. Pour avoir une chance contre les guenaudes de chaque épisode de Sharandar, les joueurs devront entrer dans le Tombeau des étoiles pour voler un éclat du puissant Diamant de la nuit à la redoutable Reine de l’air et des ténèbres.

L’Épisode 1 : La Dent de fer ajoute une grande quantité de contenus à explorer sur PC, ainsi que d’incroyables nouveautés. La liste des fonctionnalités incluses dans la mise à jour d’aujourd’hui comprend notamment :

Zone d’aventure des Ruines de Malabog – Explorez les Ruines de Malabog, où ce qu’il reste de l’armée de Malabog a rejoint les rangs des sbires de la Guenaude de fer. Désormais unies, ces créatures brutales et meurtrières ont recommencé à terroriser les terres de Sharandar.

En plus de repousser les ténèbres dans la nouvelle campagne épique de Sharandar de l’Épisode 1 : La Dent de fer, les joueurs pourront également obtenir de nouvelles récompenses, tels que l’armure du Gardien de la forêt, l’artefact Féerique Étincelant et le compagnon Bête éclipsante.

Les deux épisodes suivants, Épisode 2 : La gardienne des âmes et Épisode 3 : La Cour odieuse, prolongeront l’intrigue de Neverwinter: Sharandar. Les joueurs pourront admirer la transformation de Sharandar, tandis qu’ils affronteront une de sinistres guenaudes révélées dans le premier épisode, et devront repousser les ténèbres. Plus de détails, y compris sur les fonctionnalités de ces épisodes, seront bientôt dévoilés.

Neverwinter est un MMORPG d’action et d’aventure free-to-play basé sur le célèbre univers de Donjons et Dragons. Les joueurs peuvent explorer la vaste cité de Neverwinter et ses alentours, découvrant au fil de leurs péripéties l’histoire vivante de cette ville mythique des Royaumes Oubliés et la protégeant de ses nombreux ennemis. Neverwinter est disponible gratuitement sur PC, Xbox One (with Xbox Live Gold*) et PlayStation 4 (PlayStation Plus non requis) en version numérique.

*Sur Xbox One, un abonnement Xbox Live Gold (vendu séparément) est nécessaire.

Pour télécharger et jouer gratuitement à Neverwinter dès aujourd’hui, rendez-vous sur playneverwinter.fr.

Bande-annonce de Neverwinter: Sharandar

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca