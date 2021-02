Kill It With Fire : la peur des araignées le 4 mars

Le 4 mars prochain, tinyBuild et le studio Casey Donnellan Games distribueront Kill It With Fire. Un jeu défoulant où vous incarnez un exterminateur en mission pour dénicher et détruire des araignées!

Kill It With Fire sera un peu une cure contre l’arachnophobie avec un arsenal complet pour livrer combat aux prédateurs invertébrés. Le jeu ne se prend pas du tout au sérieux et reprend un mème populaire sur Internet de par son titre loufoque.

Si l’idée de tuer des araignées avec un lance-flammes, une casserole, des étoiles chinoises ou autres armes inusités vous plaît, surveillez cette sortie sur les plateformes Android, iOS, PlayStation 4, Switch et Xbox One. Incapable d’attendre avant la date prévue? Le jeu est disponible sur PC (Steam) depuis le mois d’août 2020!

Bande-annonce : Kill It With Fire

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca