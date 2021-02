Hearthstone présente l’extension Forged in the Barrens

Au salon BlizzCon 2021, Blizzard a annoncé l’arrivée de l’année du griffon pour le jeu de cartes en ligne Hearthstone. La première extension à voir le jour sera Forged in the Barrens et elle s’inspire de la célèbre zone de la horde dans World of Warcraft.

Une nouvelle série de base (Core Set) sera ajoutée à Hearthstone et remplacera les cartes basiques et classiques existantes. Au total, 235 cartes seront ajoutées au programme (à la fois des cartes anciennes et nouvelles).

Pour ajouter aux festivités, Hearthstone prépare l’arrivée d’un nouveau mode classique qui permettra aux joueurs de se construire des decks comme s’ils étaient en 2014, c’est-à-dire avec le bassin de cartes limité de l’époque.

Enfin, le mode mercenaires prévu plus tard cette année occupera les joueurs en solo et en compétitif. Le but est de former une équipe gagnante à l’aide des héros et des vilains d’Azeroth. De fil en aiguille, les mercenaires gagneront de l’expérience, de l’équipement, de nouvelles habiletés et seront même amenés à évoluer en des versions plus puissantes d’eux-mêmes. Les missions seront générées aléatoirement pour assurer une rejouabilité maximale.

Tous les détails sur l’extension Forged in the Barrens

Précommande : 62,99 $

135 nouvelles cartes

10 mercenaires légendaires; chacun représente une classe de Hearthstone

Sorts de rang : perfectionnez votre maîtrise de la magie! Avec une nouvelle carte pour chaque classe, les sorts de rang gagneront en puissance lorsque vous aurez obtenu 5 et 10 cristaux de mana

Mot-clé frénésie : sur le territoire inhospitalier des Tarides, le plus docile des trotteurs des plaines peut rapidement devenir une véritable tornade de serres et de plumes. Les serviteurs dotés du mot-clé Frénésie déclencheront de puissants effets la première fois qu’ils survivront aux dégâts

Visitez le www.playhearthstone.com pour de plus amples détails.

Bande-annonce de Hearthstone: Forged in the Barrens

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca